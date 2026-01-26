Para el FMI, en 2026 Argentina será la cuarta economía de mayor crecimiento dentro del G20

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina será en 2026 la cuarta economía de mayor crecimiento dentro del G20, el grupo de países que representa alrededor del 85% del producto mundial.

Las proyecciones del organismo marcan que solo quedaría detrás de India, Indonesia y China.

La expansión económica que proyectó el FMI para Argentina

El organismo internacional proyectó una expansión promedio del 3,1% en 2026 de la economía mundial. En el informe Panorama Económico Mundial, que elabora el FMI, pevió que la economía argentina crecería un 4% tanto en 2026 como en 2027, según citó Infobae. Esa cifra está por encima de los promedios globales y de las principales economías de América Latina.

En contrapartida, enumera que economías avanzadas como Australia, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá, México y los países de la Unión Europea tendrán registros por debajo del promedio mundial.

También se menciona que en un ranking de otros 30 países con los mayores productos brutos internos del mundo. Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de expansión económica para 2026.

Revisión del acuerdo con el FMI

Si bien todavía no se detalló una fecha exacta, el Gobierno de Javier Milei aguarda por la visita del FMI en el segundo mes del 2026. En paralelo, el 1 de febrero deberá desprenderse de US$824 millones en concepto de intereses con el organismo internacional.

La llegada de una misión del FMI se debe a la revisión del acuerdo económico, pactado en abril del 2025, por el cual el Ejecutivo solicitó una asistencia de US$20.000 millones y por lo que la organización financiera mira de cerca el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante su paso por Davos, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro previo con la titular del Fondo, Kirstalina Georgieva. En esa reunión, Georgieva destacó la “fuerte performance de la economía argentina” y ponderó el “progreso en la acumulación de reservas”.

Con Infobae y Noticias Argentinas