Aseguran que el Tesoro le compró dólares el BCRA en medio del proceso de acumulación de reservas

El Banco Central terminó este viernes 23 de enero a un paso de comprar US$ 1.000 millones en lo que va del mes, en marco del proceso de acumulación de reservas que implementó el Gobierno en la «fase 4″ de su programa monetario. Sin embargo, analistas señalaron que algunas de las divisas adquiridas fueron compradas por el Tesoro, que se prepara para un nuevo vencimiento de deuda con el FMI.

El BCRA cerró la semana con una compra de US$ 75 millones, por lo que la cifra de operaciones escaló a US$ 978 millones en lo que va de enero. En este sentido, las reservas se ubican en US$ 45.561 millones, el nivel más alto desde 2021.

La entidad financiera sigue en la línea efectuada a principios del 2026 cuando presentó la “fase 4” del programa monetario actual.

Y es que este, entre otros puntos, establece un límite diario para que el BCRA adquiera dólares del Mercado Libre de Cambios (MLC): solamente puede comprar hasta el 5% del volumen operado.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que detalló Santiago Bausili, presidente del Central.

En este contexto, lleva 15 ruedas consecutivas con compra de reservas. Aún así, las reservas no solo se engrosaron por las compras de divisas, sino también por el valor de los metales preciosos también tiene un papel clave: el precio del oro se encuentra en alza, tocando máximos históricos.

El Banco Central ya hizo compras de US$80 millones, por lo que no varía mucho en el nivel neto de las reservas. La compra con mayor volumen se efectuó el 14 de enero (cuando se hizo de US$187 millones). Es por eso que algunos analistas y estimaciones privadas prevén que la casa madre financiera operó por fuera de ese 5% permitido.

Para el 2026 se prevé que el BCRA adquiera hasta US$10.000 millones con un posible aumento de la base monetaria al 4,8% del PBI (actualmente en 4,2%). En las mejores condiciones, ese número escalaría hasta los US$17.000 millones si la demanda de dinero supera el 1% del PBI.

Con información de NA.

Qué se sabe de compras del Tesoro al Banco Central

Según informó Infobae, desde Max Capital detectaron que el Tesoro efectuó una compra por US$ 279 millones el pasado 19 de enero al Banco Central.

“Esta es la segunda vez desde el 14 de enero que el Tesoro compra USD al BCRA en vez de al mercado”, resaltaron los analistas en un reporte.

En este sentido, acotaron que la entidad monetaria compra dólares a un ritmo más acelerado de lo previsto, por lo que supera el 5% del volumen operado que había establecido como referencia. Posteriormente, el Tesoro adquiere parte de esas divisas.

«En las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos con organismos multilaterales y parece estar realizando estas compras para incrementar sus tenencias de dólares”, sumaron. Desde TN añadieron que el monto a pagar es de US$ 830 millones en concepto de intereses al FMI.