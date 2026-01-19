El FMI ratificó que Argentina crecería un 4% y lideraría el repunte regional en 2026: cómo queda el ranking

El Fondo Monetario Internacional mantuvo sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina de 4% en 2026 y 2027. (Foto: Clarín fotografía)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó su voto de confianza en el rumbo económico de la Argentina. En la actualización de su informe de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook), presentado este lunes en Washington, el organismo ratificó que el Producto Bruto Interno (PBI) del país crecerá un 4% en 2026, consolidando una recuperación que lo ubica al tope del ranking regional.

El dato no es menor en un contexto global de «aterrizaje suave». Mientras el FMI proyecta que la economía mundial se mantendrá estable con una suba del 3,2% y que América Latina en su conjunto avanzará apenas un 2,5%, Argentina logra despegarse de esa meseta.

Cómo queda el ranking que pronosticó el FMI

Lo más llamativo del informe es la comparación con los socios comerciales históricos. Según las tablas del Fondo, el rebote argentino superará este año el desempeño de las dos mayores potencias de la región: Brasil y México, que muestran signos de desaceleración.

Este diferencial posiciona a la Argentina dentro de un selecto grupo de 11 economías a nivel global que mostrarán tasas de expansión significativas, traccionada fundamentalmente por la recuperación del agro, la energía (Vaca Muerta) y la minería, sectores que compensan la heterogeneidad del mercado interno.

La mirada a 2027

El optimismo de Washington no se agota en el corto plazo. El informe técnico también mantuvo la proyección de crecimiento del 4% para 2027, sugiriendo que el organismo ve condiciones para que el rebote se transforme en un ciclo de crecimiento sostenido durante dos años consecutivos.

Para el equipo económico, esta validación internacional llega en el momento justo: funciona como un respaldo técnico ante los mercados (que ya reaccionaron con la baja del riesgo país) y refuerza la posición argentina de cara a la revisión de metas prevista para febrero. Sin embargo, el FMI mantiene su advertencia habitual: estos números dependen de que se mantenga la disciplina fiscal y se consolide la baja de la inflación.