La agenda económica que se viene: datos del Indec, otra licitación y una revisión clave del FMI

En un panorama cargado lo que afronta la agenda económica en el corto plazo. Primero, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá datos relevantes. Además, la Secretaría de Finanzas volverá a salir al mercado con una nueva licitación. Mientras tanto, el Gobierno espera la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevista para febrero.

Revisión clave del FMI para destrabar desembolsos

Si bien todavía no se detalló una fecha exacta, el Gobierno aguarda por la visita del FMI en el segundo mes del 2026. En paralelo, el 1 de febrero deberá desprenderse de US$824 millones en concepto de intereses con el organismo internacional.

La llegada de una misión del FMI se debe a la revisión del acuerdo económico, pactado en abril del 2025, por el cual el Ejecutivo solicitó una asistencia de US$20.000 millones y por lo que la organización financiera mira de cerca el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante su paso por Davos, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro previo con la titular del Fondo, Kirstalina Georgieva. En esa reunión, Georgieva destacó la “fuerte performance de la economía argentina” y ponderó el “progreso en la acumulación de reservas”.

Lo cierto es que durante el Foro Económico Mundial, Caputo entabló varias reuniones, y al momento de hacer un balance sobre el viaje lo calificó como “muy fructífero” y elogió al presidente Javier Milei: “Ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real”.

Milei, además, participó de la firma del Consejo de la Paz, creado por su par americano Donald Trump. Del viaje a Davos formaron parte Caputo, Pablo Quirno (canciller), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia).

Ya en la Argentina, el Gobierno continúa con la agenda local y mantiene las reuniones con gobernadores para conseguir apoyo en el Congreso de cara al tratado de la ley de “Modernización Laboral”.

Se lanza otra licitación

Según el calendario oficial, el Ministerio de Economía se prepara para afrontar la segunda licitación del año. Los instrumentos que ofrecerá el Tesoro Nacional serán anunciados el próximo lunes 26 de enero, mientras que los resultados se comunicarán el miércoles 28, la fecha asignada por la Secretaría de Finanzas.

En la primera, el Gobierno consiguió un rollover del 98% y adjudicó $9,37 billones. Sin embargo, tuvo que convalidar una fuerte suba en la tasa de interés y debió recoger la mayor cantidad de pesos posibles dado que la cuenta del Tesoro Nacional prácticamente había quedado en cero tras el pago de vencimientos por US$4.200 millones.

Datos del INDEC

Continuando con el esquema dispuesto por el INDEC, en la última semana de enero solamente se difundirán dos indicadores económicos.

En primer lugar, el organismo que preside Marco Lavagna dará a conocer los datos del turismo internacional correspondientes al cuarto trimestre de 2025, lo que permitirá conocer el desempeño anual del sector en el país.

Mientras que sobre el final de la semana se conocerá la dotación del personal en la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado. El último dato arrojó una pérdida de casi 60 mil empleos públicos desde que Milei está en el poder.

El Banco Central acumula casi US$1.000 millones

Desde que se implementó la “fase 4” del programa monetario, el BCRA adquirió US$978 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En el cierre de la semana, avanzó con más compras de divisas y se hizo de US$75 millones.

Así, las reservas superaron largamente los US$45.000 millones y llegaron a US$45.561 millones: se trata del nivel más alto desde el 2021.

El vicepresidente del Central, Vladimir Werning, estimó ante inversores que las empresas todavía podrían colocar deuda por unos US$6.500 millones, lo que permitirá engrosar aún más las reservas.__IP__

«La emisión corporativa en dólares aceleró después de las elecciones, pero la oferta real de divisas de las empresas que venden (en el mercado local) esa financiación en dólares se demoró, lo que debería impulsar la oferta de divisas en el futuro», señaló durante una presentación ante inversores en Londres.

Cómo cerró el dólar el viernes 23