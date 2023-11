Para revalorizar el ganado ovino, impulsan el engorde a corral en Ingeniero Jacobacci

El engorde a corral permite el aprovechamiento de animales que ya no dan rédito al productor, ayuda a descargar los campos y mejorar la calidad de la carne para lograr un producto apto para consumir y comercializar, asimismo se obtiene algunos kilos de lana para la venta. Esta práctica genera un ingreso extra para las familias rurales de la zona en una época del año sin actividad productiva. Con la coordinación de la Agencia de Extensión Rural Ingeniero Jacobacci del INTA, la experiencia de engorde de la Cooperativa Agrícola Ganadera Calibui, en alianza estratégica con la Cooperativa Ganadera Indígena, se encuentra en crecimiento y con buenos resultados.

Andrés Gaetano –jefe del INTA Jacobacci– destacó que la experiencia de engorde a corral, que sucede por segundo año consecutivo en el establecimiento de la cooperativa, tiene dos fundamentos principales: “el primero es la sostenibilidad ambiental, descargar los animales de categorías inferiores que siguen pastando y deteriorando el pastizal del campo, sin propósito rentable, es una ventaja para la interfaz suelo. Y el segundo es la sostenibilidad económica, esta práctica genera ingresos en un momento productivo en el que no hay”.

La primera experiencia de engorde se llevó a cabo en 2022 y el segundo este año con un total de 680 ovejas viejas, 70 capones y 200 corderos engordados entre los dos ciclos de otoño e invierno. La ganancia diaria de peso promedio fue de 120 gramos. “El año pasado los productores recibieron $3.300 promedio en carne y este año recibieron $4.850 por animal. La Cooperativa no percibe dinero por la operatoria sólo recupera los fondos ejecutados en los gastos operativos –forraje, mano de obra, logística, tratamientos sanitarios, entre otros–”, indicó Gaetano.

En este sentido, el especialista del INTA señaló que los beneficios del engorde para el productor de la zona consisten en descargar los campos de animales que probablemente no se puedan vender –porque son muy flacos o viejos– y que van a morir en el invierno, y a su vez, generar ingresos desestacionalizados que sanean la economía de la familia rural y ofertan carne de calidad en un momento donde el consumidor no la consigue.

Gaetano detalló: “El año pasado una oveja vieja se comercializaba en no más de $2.500, mientras que en el engorde entre carne y lana en promedio percibieron $5.000, un 100 % arriba. Este año la oveja bien vendida rondó los $4.500, mientras que entre carne y lana se percibió un mínimo de $7.850”.

En Jacobacci, entre abril y fines de octubre hay heladas, mientras que entre noviembre y marzo prácticamente no. El engorde a corral garantiza que los animales que posiblemente mueran en el invierno porque son viejos, están flacos o son corderos muy chicos no sigan en el campo comiendo pasto. Gaetano destacó que “en marzo a más tardar todos los animales de descarte que están en el campo se tienen que ir. Como no tienen mercado o el mercado para venderlos es muy marginal, esta práctica productiva los lleva a una red comerciable que es interesante para el productor y consumidor”.

Fundamental. La ganadería ovina y caprina es la principal actividad de Ingeniero Jacobacci.

Esta propuesta es una construcción colectiva que resuelve el problema, la Cooperativa Agrícola Ganadera Calibui hace el engorde, que surge de una necesidad de las familias rurales como de los productores que las componen, y con el acompañamiento del INTA resuelven los mecanismos de esta práctica con precisión.

Hace dos años el engorde se realiza en forma conjunta entre la Cooperativa Calibui y la Cooperativa Indígena, esta última aporta el 30 % de los animales y el financiamiento del 30 % de los gastos operativos totales del engorde.

En la actualidad esta es una actividad marginal dentro del sistema productivo. “Las cooperativas son las que hacen todo el trabajo, los asociados legalmente transfieren la propiedad de los animales a la Calibui para que los pueda comercializar y luego poder liquidarles las ventas de sus productos sin retención de beneficios”, aclaró Gaetano.

El INTA junto a las cooperativas diseñan la trazabilidad de todo el proceso productivo que conlleva el engorde, se esquilan los animales antes de enviarse a faena y eso permite tener un ingreso extra de lana. Con la intervención de los técnicos se lleva el registro de cuántos días estuvo el animal, cuánto engordó, cuántos kilos comió, y cuánta plata equivale en forraje.

“Si tenés estos animales y hay que comprar forraje es muy caro y engordar los animales en un corral en tu campo te esclaviza a esta actividad. En cambio, si lo hace una cooperativa achica los costos y te ahorra todo el trabajo”, puntualizó Gaetano.

El engorde a corral es parte de una cadena que está relacionada con todos los procesos productivos de la región, lo cual es clave ya que la ciudad tiene como principal actividad económica a la ganadería extensiva ovina y caprina.

