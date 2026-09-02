Peso chileno hoy, 2 de septiembre: a cuánto cotiza y cómo está el dólar para viajar a Chile este miércoles
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, miércoles 02 de septiembre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este miércoles 02 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 02 de septiembre de 2026?
Miércoles 02 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.62 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $161.523,30 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 02 de septiembre de 2026?
Si planificás viajar a Chile este miércoles 02 de septiembre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este miércoles 02 de septiembre de 2026:
- $1.485,00 para la compra
- $1.535,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este miércoles 02 de septiembre de 2026:
- $1.470 para la compra.
- $1.540 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 02 de septiembre de 2026?
En septiembre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.
Así se encuentran este miércoles 02 de agosto de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 02/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Exigencias de Vialidad
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 18:00 hs (Egreso) / 19:00 hs (Ingreso)
|Calzada con hielo en sectores. Viento leve.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|Inhabilitado
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada con nieve y hielo
|Icalma
|Neuquén (RP 13)
|Habilitado con precaución
|Arg: 09:00 a 18:00 hs
Chi: 08:00 a 17:00 hs
|Sectores de la calzada con presencia de hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con sectores con hielo, barro y baja adherencia. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.Tramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|Inhabilitado
|08:00 a 20:00 hs
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Inhabilitado durante la temporada invernal.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Cerrado
|Inhabilitado por período invernal y acumulación de nieve/daños en la calzada.
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