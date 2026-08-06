Peso chileno hoy, jueves 6 de agosto: a cuánto cotiza con los pasos fronterizos operando bajo alerta

En el tramo final de la semana, las miradas de los viajeros de Neuquén y Río Negro siguen puestas en la alta montaña, donde la presencia de nieve y hielo en la calzada exige extremar precauciones en pasos clave como Cardenal Samoré y monitorear las aperturas de Pino Hachado.

Para quienes proyectan compras o traslados hacia el país vecino en este jueves 6 de agosto, el estado de las rutas se combina con la necesidad de seguir de cerca la evolución del mercado de cambios local.

En esta jornada, las pizarras regionales reacomodan sus valores de referencia marcando el terreno para el presupuesto de los turistas. Con la brecha entre el mercado informal y las opciones con plástico exigiendo un cálculo preciso en cada transacción, revisar la cotización oficial y los valores de las casas de cambio resulta indispensable antes de cruzar la frontera.

A continuación, repasamos la grilla actualizada con el precio del peso chileno hoy y los mejores consejos para tus operaciones.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 06 de agosto de 2026?

Jueves 06 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.64 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $163.924,80 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 06 de agosto de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 06 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este 06 de agosto de 2026:

$1.470,00 para la compra

para la compra $1.520,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este 06 de agosto de 2026:

$1.460 para la compra.

para la compra. $1.530 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 06 de agosto de 2026?

Desde mediados de julio de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este 06 de agosto de 2026, según el último reporte: