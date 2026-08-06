El cambio que llega a los salarios de Vaca Muerta: petroleros tendrán bonos según la eficiencia de los equipos

La industria hidrocarburífera neuquina incorporará un nuevo esquema de incentivos económicos para sus trabajadores. El sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa acordó con las cámaras que representan a las empresas operadoras y de servicios un sistema de premios variables que dependerá del cumplimiento de objetivos operativos en los equipos de Vaca Muerta.

El acuerdo fue firmado por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, junto con representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). La herramienta alcanzará inicialmente a las tareas de perforación, workover y pulling, sectores considerados claves para el crecimiento de la producción no convencional.

El entendimiento entre el gremio y las empresas introduce un esquema en el que una parte del ingreso estará vinculada al desempeño operativo. La propuesta apunta a acompañar la expansión de Vaca Muerta, donde la velocidad de ejecución de los proyectos es uno de los factores determinantes para aumentar la producción.

El Gobierno nacional destacó el acuerdo como una muestra de las nuevas herramientas de negociación colectiva impulsadas por la reforma laboral, al considerar que este tipo de mecanismos permiten asociar beneficios para los trabajadores con mejoras en la actividad.

La implementación definitiva del programa fue uno de los temas que se analizarán en una reunión entre el sindicato y las compañías en Neuquén que se derralló ayer por la tarde, según informaron fuentes del sector a Energíaon. En la misma se definirán los pasos para su puesta en marcha.

El nuevo régimen establece que los trabajadores podrán recibir sumas adicionales vinculadas a la reducción de tiempos de operación. Según el nivel de mejora alcanzado, los pagos podrán ir desde $200.000 hasta $3 millones por persona.

La iniciativa funcionará como una prueba durante 12 meses y estará limitada a las operaciones que se desarrollen dentro de la Cuenca Neuquina. La intención es generar un mecanismo que permita compartir parte de los beneficios derivados de una mayor eficiencia en los procesos.

Desde las empresas señalaron a medios del sector que el acuerdo apunta a mejorar la productividad de las operaciones, reducir los tiempos necesarios para completar tareas y favorecer un incremento en la cantidad de pozos que pueden desarrollarse en un mismo período.

El sector de perforación tendrá el esquema con los mayores incentivos. El beneficio alcanzará a las dotaciones permanentes de los equipos, incluidos maquinistas, enganchadores, peones de boca de pozo, mecánicos, electricistas y soldadores.

El programa también contempla a los equipos que realizan tareas de workover, una actividad vinculada a intervenciones y mantenimiento de pozos. En este caso, alcanzará a peones de boca de pozo, enganchadores, maquinistas y zampistas.

Los adicionales previstos ronda los $300.000 por trabajador cuando se logre una reducción de entre 12 y 30 horas por pozo, mientras que una mejora superior a las 30 horas permitirá acceder a un incentivo de $600.000.

Para las operaciones de pulling, que incluyen distintas maniobras de intervención sobre los pozos, los premios dependerán de la disminución del tiempo promedio mensual de trabajo. En todos los casos, el trabajador cobrará únicamente el tramo correspondiente al mayor nivel de eficiencia alcanzado y los montos no serán acumulativos.