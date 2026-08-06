El torneo de vóley dejó más de $190 millones en Viedma y refuerza la apuesta al turismo deportivo

Viedma registró un ingreso económico de más de $190 millones a raíz del turismo deportivo. Foto: archivo

Con la llegada de 850 visitantes, Viedma alcanzo el 85% de la ocupación hotelera y un ingreso economico estimado en $191.610.400.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, el movimiento se atribuye al Clasificatorio Provincial de Vóley Sub 14 disputado entre el 31 de julio y el 2 de agosto.

Cómo se distribuyó el gasto

De acuerdo al relevamiento, hubo 1.700 pernoctes durante el evento, con una ocupación hotelera que pasó de 30% a 85%, en relación con la demanda habitual de agosto.

Aproximadamente, el 41% de los visitantes fueron acompañantes de los jugadores

Ademas, se determino que cada visitante gastó, en promedio, $225.424 durante su estadía. En este sentido, el sector gastronómico concentró la mayor parte del movimiento económico, con más de $102 millones, equivalente al 53% del total.

Mientras que el alojamiento representó el 37% con ingresos de $71 millones, seguido de los comercios locales con $18 millones distribuidos entre indumentaria, farmacias y otros rubros.

El objetivo: generar movimiento durante todo el año

Desde el área de Turismo de Viedma señalaron que este tipo de competencias deportivas permite sostener la actividad en temporada baja, cuando la ocupación hotelera suele equivaler a un tercio del total logrado la última semana.

Más de 500 jugadores y jugadoras de voley participaron del clasificatorio provincial con sede en Viedma. Foto: gentileza.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, Marco Magnanelli, manifestó que la información recolectada servirá para seguir fortaleciendo la estrategia de posicionar a Viedma como sede de competencias provinciales y nacionales.

En esta ocasión, el torneo reunió a 47 equipos de distintos puntos de Río Negro y fue organizado por la Asociación de Voleibol Viedmense, con la fiscalización de la Federación Rionegrina de Voleibol y el acompañamiento de la Municipalidad de Viedma y la Secretaría de Deporte provincial.