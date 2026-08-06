Video | Un enorme socavón y calles anegadas, lo que dejó el temporal en Roca: ¿cuándo volverán las lluvias al Alto Valle?

El miércoles, un intenso temporal de lluvia azotó al Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Las precipitaciones se mantuvieron constantes durante todo el día y recién cesaron en la madrugada de este 6 de agosto.

El agua provocó acumulación de barro, grandes charcos de aguas y profundizó pozos, por lo que los vecinos debieron enfrentar una verdadera travesía al salir a trabajar, ir a la escuela o cumplir sus rutinas diarias.

Lo que dejó el temporal en Roca

En Roca, como suele ocurrir con este tipo de temporales, arterias céntricas como 9 de Julio y 25 de Mayo amanecieron anegadas; sin embargo, el mayor impacto se sintió en los barrios periféricos y sectores rurales donde los vehículos tuvieron que transitar con extrema precaución para evitar daños.

Foto: Juan Thomes

Cabe recordar que la situación ya era crítica en el Alto Valle, dado que el temporal del miércoles ocurrió tras varias semanas de precipitaciones inusualmente abundantes.

Foto: Juan Thomes

Con los suelos saturados y sin capacidad de absorción, el agua generó un importante escurrimiento superficial que obligó al despliegue de un operativo municipal en General Roca.

Según los datos difundidos por el Municipio, hasta las 22 se habían acumulado 15 milímetros de lluvia en la jornada. A la espera del registro final, la suma mensual ya alcanzaba unos 160 milímetros, un volumen equivalente al que suele registrarse en todo un año considerado muy lluvioso. Además, unas 20 familias tuvieron que recibir asistencia.

Otro lugar afectado fue el Canal Grande de Roca. En uno de los laterales ubicados a metros del puente que une J.J. Gómez y Altabarda sobre calle Darwin, apareció un gran zanjón de aproximadamente un metro y medio de profundidad.

Después de varias semanas de lluvias, el suelo cedió y desde el Municipio pidieron evitar la zona o circular con extrema precaución.

¿Cuándo volverán las lluvias al Alto Valle?

El pronóstico del tiempo descartó para este jueves 6 de agosto nuevas precipitaciones, sin embargo anticipó el regreso de lluvias a partir del viernes que podrían condicionar el clima del fin de semana.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincidieron en que la región seguirá marcada por la inestabilidad climática. En los próximos días se prevé un nuevo ingreso de aire frío con periodos ventosos, probables heladas en la noche, descenso de la temperatura y chaparrones aislados.

La probabilidad de precipitación del viernes es del 10 al 40%. Las primeras gotas podrían caer en la franja horaria de la tarde.

El pronóstico del SMN

En tanto, para el sábado 8 de agosto la AIC adelantó el posible regreso de tormentas con actividad eléctrica. Durante las dos jornadas -viernes y sábado- el factor determinante será el viento ya que se pronostican ráfagas de hasta 80 km/h.