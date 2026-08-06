Dolor en el fútbol africano por el asesinato de un jugador de la Selección de Uganda

El fútbol africano está de luto por el asesinato de David Owori, capitán del SC Villa y futbolista de la selección de Uganda. El defensor murió luego de haber sido brutalmente atacado por ladrones cuando regresaba a su casa, en la capital Kampala.

Según trascendió, el hecho ocurrió el martes por la noche en Makindye, un suburbio de Kampala. Owori fue interceptado por un grupo de asaltantes que le robó el teléfono celular y otras pertenencias. Testigos aseguraron que los agresores lo golpearon con adoquines antes de darse a la fuga, dejándolo inconsciente en el lugar.

Asan Kasingye, portavoz del SC Villa, confirmó el ataque en declaraciones al periódico ugandés Daily Monitor. «El jugador fue emboscado por delincuentes alrededor de las 20, cuando se acercaba a su casa. Sufrió heridas que pusieron en peligro su vida antes de ser trasladado de urgencia a un centro médico», expresó.

Su amigo y excompañero Nicholas Kabonge fue quien lo asistió y lo llevó de inmediato a la Clínica Case de Kampala. Aunque el futbolista permanecía consciente al momento del traslado, su estado se agravó rápidamente y falleció pocos minutos después.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Kampala informó que ya inició una investigación para identificar a los responsables. «Actualmente estamos buscando a los agresores. Las investigaciones ya comenzaron y todavía no hemos podido determinar la causa exacta del ataque ni establecer con precisión qué pertenencias fueron robadas. Brindaremos más detalles a medida que avance la investigación«, señaló un portavoz.

La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol ugandés. Apenas unas horas antes del ataque, Owori había participado del entrenamiento del SC Villa y, el sábado anterior, había llevado la cinta de capitán durante los 90 minutos del empate 1-1 frente a Maroons FC, por la vuelta de los cuartos de final de la FUFA 8.