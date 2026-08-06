El hielo y la nieve provocaron accidentes en la Ruta 151: piden circular con cuidado por un camión varado cerca de Catriel
Los siniestros viales se registraron entre la medianoche y las primeras horas de este 6 de agosto. Durante esas horas el tránsito registró interrupciones por la presencia de hielo.
La Ruta Nacional 151 fue una de las más afectadas por el fuerte temporal registrado el miércoles. La combinación de lluvia persistente y una leve nevada generó formación de hielo en distintos sectores, lo que provocó dos vuelcos entre la medianoche y las primeras horas de este 6 de agosto. En uno de los siniestros, una mujer policía resultó herida y tuvo que ser asistida por personal del hospital de Catriel.
Además, esta mañana se informó que a pocos kilómetros de la misma ciudad se encuentra un camión varado tras sufrir un despiste. Piden circular con cuidado
Complicaciones en la Ruta 151: dos vuelcos y un camión varado
Los caminos de la región se vieron notablemente afectados el miércoles debido a las condiciones climáticas. De acuerdo a la información brindada por medios locales, en la Ruta 151 -unas de las vías más transitadas y con varios problemas de mantenimiento- se registraron despistes y vuelcos.
El primero ocurrió cerca de la medianoche, en la zona de Barda del Medio. En ese sitio el conductor de un vehículo perdió el control, despistó y volcó. Dos personas resultaron con heridas leves.
Para evitar nuevos incidentes, la Policía tomó al decisión de cortar el tránsito en la madrugada entre los kilómetros 38 y 90, pero cuando inició la jornada de este jueves lo habilitó nuevamente y fue tras esto esto que se tomó conocimiento de un segundo vuelco.
El segundo hecho se ubicó en el kilómetro 134, entre 25 de Mayo y Catriel. Según se informó, la accidentada fue una mujer policía que viajaba rumbo a cubrir su puesto en el destacamento Puente Dique. Afortunadamente sufrió heridas leves, pero de igual manera se la trasladó al hospital local para una revisión completa.
En el transcurso de la mañana también se informó que un camión despistó y como consecuencia quedó varado en un sector de la banquina con parte de su acoplado sobre la cinta asfáltica. Por este motivo piden circular con cuidado en el kilómetro 65.
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