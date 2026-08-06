Federico «Fred» Machado fue declarado culpable de lavado de dinero y fraude en Estados Unidos

"Fred" Machado estuvo bajo custodia de la Policía Federal hasta que fue extraditado a Estados Unidos. (Foto: gentileza)



El empresario de Viedma Federico «Fred» Machado fue declarado culpable de lavado de dinero y fraude electrónico en maniobras vinculadas a la venta de aeronaves, además de operar un esquema de estafas en Estados Unidos.

La resolución del Tribunal Federal de Texas fue firmada por el juez Amos L. Mazzant luego de haber tomado la recomendación realizada el 18 de mayo por el magistrado Don Bush, después de que Machado asumiera la responsabilidad en el transcurso de una audiencia donde confirmó haber cometido los delitos que se le asignan. Ahora, el viedmense deberá esperar la definición de la pena.

El empresario, que fue detenido en Neuquén y permaneció alojado en la Policía Aeroportuaria de Bariloche en una primera instancia y en su domicilio del balneario El Cóndor hasta su extradición que se concretó en noviembre pasado, había admitido en una audiencia judicial en mayo su responsabilidad. Lo hizo junto a su abogada Jamie Solano en una breve comparecencia ante el juez Don D. Bush.

El tribunal aceptó la culpabilidad asumida por Machado pero la condena queda para una siguiente etapa judicial. La defensa apunta a que se contabilice el tiempo de el argentino estuvo detenido en su país desde 2021 cuando fue interceptado en el aeropuerto de Neuquén.

Según recordó Noticias Argentinas, aconsejado por sus abogados, en su ingreso a los Estados Unidos el año pasado, Machado se había declarado “no culpable”; luego modificó su estrategia a fin de poder negociar un acuerdo con la fiscalía federal, en el cual el argentino aceptó el hecho de haber atraído millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones, los cuales nunca estuvieron disponibles para ser vendidos y que, desde Florida y a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controlaba Machado apoyándose en una sociedad de Oklahoma City.

De esta forma, logró reunir millones de dólares mediante operaciones que nunca se concretaron por las operaciones con aviones que jamás fueron entregados.

A su vez, representada por Heather Rattan, la fiscalía federal, como parte del acuerdo de culpabilidad de Machado, retiró el cargo por narcotráfico internacional. En consecuencia, Machado se declaró culpable por los dos delitos que cuentan con penas de hasta 20 años de prisión. También suman multas y el decomiso de bienes.

Otra parte del acuerdo también tiene injerencia en Argentina, ya que la fiscalía de Texas incorporó la transferencia de 200.000 dólares a favor del exdiputado José Luis Espert como prueba que fue registrada a través del Bank of America.

La misma está vinculada a un avión cuya matrícula es N28FM y que Machado usaba para volar a la Argentina. En el país, el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, investiga tal operación dentro de una causa en la que Espert está imputado por lavado de dinero.