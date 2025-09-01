Plazo fijo sin techo: cuánto gano si deposito $5.000.000 a 30 días en la primera semana de septiembre 2025

Los mercados financieros atraviesan semanas de alta tensión, debido a los intentos del Gobierno de evitar que los pesos excedentes se dirijan al dólar. Ha habido notables incrementos en las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco BBVA es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 51% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 48% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 55%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco CMF 55,00% 4,580% $5.229.150 Banco Meridian 54,25% 4,520% $5.226.050 Banco Provincia de Tierra del Fuego 54,00% 4,500% $5.225.000 Banco Voii 54,00% 4,500% $5.225.000 Banco Bica 54,00% 4,500% $5.225.000 Banco Mariva 53,00% 4,420% $5.220.850 Banco de la Provincia de Córdoba 52,00% 4,330% $5.216.650 Banco BBVA 51,00% 4,250% $5.212.500 Banco del Sol 51,00% 4,250% $5.212.500 Banco Hipotecario 49,50% 4,130% $5.206.250 Banco Macro 48,00% 4,000% $5.200.000 Banco ICBC 47,70% 3,980% $5.198.750 Banco Nación 47,00% 3,920% $5.195.850 Banco Credicoop 47,00% 3,920% $5.195.850 Banco Comafi 47,00% 3,920% $5.195.850 Banco Provincia de Buenos Aires 45,00% 3,750% $5.187.500 Banco Dino 45,00% 3,750% $5.187.500 Banco Galicia 44,00% 3,670% $5.183.350 Banco Supervielle 44,00% 3,670% $5.183.350 Banco del Chubut 42,50% 3,540% $5.177.100 Banco Julio 42,00% 3,500% $5.175.000 Banco Santander 38,00% 3,170% $5.158.350 Banco Patagonia 37,00% 3,080% $5.154.150 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 36,00% 3,000% $5.150.000 Banco Ciudad de Buenos Aires 35,00% 2,920% $5.145.850

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $5.00.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $5.000.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $5.000.000×1,03920 = $5.195.850. Es decir, el rendimiento será de $195.850.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,911%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 55% n.a que paga el CMF (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,58%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.