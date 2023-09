Por qué el dólar blue cayó por sexta jornada consecutiva: ¿a cuánto cerró este miércoles?

Luego de que el dólar blue emprendiera una fuerte tendencia alcista, que comenzó cerca del 24 de julio y se pronunció tras las PASO, ahora se muestra a la baja. La divisa estadounidense lleva seis ruedas seguidas en retroceso.

De este modo, surge la pregunto: ¿por qué el dólar blue cae y se aleja de su récord histórico? Te contamos a continuación, las cuatro razones principales:

Por qué el dólar blue cae por sexta jornada consecutiva: Overshooting

La reaparición de la oferta luego de que la divisa rozara los $800 era de esperar ante la súbita ganancia de unos 200 pesos en los días posteriores a las PASO. Es lo que se llama “overshooting” o sobrerreacción de la divisa, un salto desmedido que tiende a corregir con el tiempo, para quedar estabilizado en un nivel superior al inicial.

Por qué el dólar blue cae por sexta jornada consecutiva: acuerdo con el FMI

La readecuación de los objetivos fijados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró las expectativas de los agentes del mercado. El desembolso por USD 7.500 millones garantizó la transición financiera hasta las elecciones.

La mejora de las reservas coincidió a su vez con la descompresión de los precios, tanto en el mercado libre como para las paridades bursátiles, y en los contratos de dólar futuro.

Por qué el dólar blue cae por sexta jornada consecutiva: intervención indirecta el Banco Central

El Banco Central inyecta dólares a través del mercado secundario de bonos, al tipo de cambio MEP o dólar Bolsa. El Central compra bonos en dólares y a cambio le entrega a los privados divisas en efectivo.

La intervención se concentra en el dólar MEP transado a través del Bonar 2030 (AL30D) y en menor proporción con el Global 2030 (GD30D) en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) de la Bolsa porteña en operaciones a 48 horas.

Según estimaciones privadas, el Central se desprendió en agosto de unos U$S 1.000 millones por sus operaciones en dólar MEP, frente a compras netas en el MULC por 1.256 millones. Esta provisión de divisas tiene el doble objetivo de mantener frenada a la cotización del dólar Bolsa debajo de los $700 y también de influir sobre el precio de la cotización libre, por las operaciones de arbitraje que surgen de la brecha entre ambos.

Por qué el dólar blue cae por sexta jornada consecutiva: nuevo dólar soja

Durante septiembre estará vigente la quinta etapa del Programa de Incremento Exportador (PIE), enfocada nuevamente en las liquidaciones de soja y derivados industriales.

“En caso de mantenerse la aceleración en el ritmo de intervención en MEP de las últimas dos jornadas -a USD 31 millones el lunes y USD 38 millones el martes-, el BCRA necesitará adquirir una mayor cantidad de dólares en el PIE 4 para contener a los financieros a costa de mantener las restricciones sobre los importadores, resintiendo la actividad”, indicaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“En busca de poder reforzar las compras del BCRA para compensar las cotidianas intervenciones, y así evitar mayores presiones sobre las reservas, es que se estaría desempolvando un nuevo ‘dólar soja’ con incentivos pero que aún así habrá que evaluar la respuesta del campo en el actual complejo escenario. Luego de la retracción de las últimas ruedas, los dólares financieros y libre se presentan relativamente más estables, aunque no deberían en el actual contexto contar con demasiado espacio para seguir desinflándose ante la constante dolarización por la elevada incertidumbre y nominalidad”, aportó el economista Gustavo Ber.

Por qué el dólar blue cae por sexta jornada consecutiva: a cuánto cerró la cotización este miércoles 6 de septiembre

El dólar blue volvió a bajar por sexta rueda seguida y cerró en $720 en la punta vendedora, los tipos de cambio financieros registraron leves subas y el Banco Central siguió comprando divisas a un ritmo menor que en la última semana de agosto.

La divisa paralela cayó tres pesos, tras seis jornadas sin subas, la mayor cantidad de días seguidos, desde el 9 de junio cuando completó 5 ruedas sin avances.

El blue cerró en $720 en la punta vendedora y pierde $75 o un 9,4%, desde su récord histórico a $795, del 16 de agosto pasado, mientras que la punta vendedora quedó en $715.

En la jornada llegó a subir hasta los $725 y revirtió la tendencia sobre el cierre de los negocios, para terminar con una brecha con el tipo de cambio oficial en 105,7%, el menor nivel en 12 jornadas hábiles.

El BCRA finalizó la rueda con compras por US$ 22 millones y acumula en el mes un saldo positivo de US$ 32 millones, tras reducir drásticamente su ritmo de compras en comparación con la última semana de agosto, mes en el que terminó con un saldo positivo de US$ 1.200 millones.

El dólar Qatar cotizó a $ 660,62 y la brecha con el blue tocó tocó mínimos en más de 15 días, y el turista o tarjeta, que también aplica para los gastos por turismo en el exterior y el dólar ahorro (o solidario con los impuestos) cerraron en $ 642,2.

En la bolsa porteña el dólar MEP o Bolsa opera en los $679. De esa forma, la brecha con el oficial alcanza el 92,4%, mientras que el Contado con Liquidación cotiza a 764,6 y el spread con el oficial se ubica en un 120%.

El dólar mayorista se mantuvo en $350,05, al igual que el billete sin impuestos en el Banco Nación, que cerró en $ 365,5 para la venta.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas