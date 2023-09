¿Otra devaluación?: el duro pronóstico de Wall Street sobre el dólar oficial para fin de año

Los pronósticos para la economía argentina en los próximos meses parecen no ser alentadores. Los principales bancos de Wall Street, que siguen de cerca la situación del país, cambiaron sus mediciones sobre el valor de la cotización del dólar hasta diciembre de este año.

El analista financiero Esteban Monte reveló que el Bank of América empeoró su proyección para el tipo de cambio oficial y alertó sobre una devaluación del 75% para el peso argentino. Esto debido a que las reservas netas de divisas continúan en terreno negativo y la brecha con el dólar blue se amplió pese a la reciente devaluación.

De esta manera, el dólar oficial se ubicaría en $615 y el dólar CCL en $1.076 a fines de 2023. Para mitad de 2024, en cambio, ve el dólar oficial en $962 y el dólar CCL en $1.443.

La banca americana, no es la única que tiene proyecciones negativas a diciembre para la Argentina, tal es el caso por ejemplo del JP Morgan.

El banco de inversión trazó un duro un desalentador horizonte para el país, con más inflación y la posibilidad de un nuevo salto cambiario. Además sostienen la percepción que el resultado electoral configura lo que denomina como «terremoto Milei».

“Revisamos al alza nuestro pronóstico de IPC a diciembre de 2023 después del ajuste del tipo de cambio oficial post PASO”, destacó JP Morgan en un informe difundido a sus clientes, señalando que la proyección de inflación anual se elevó a 190% desde una pauta actual de 150%.

En este contexto, ve un incremento del atraso cambiario, que obligaría a un nuevo avance del tipo de cambio antes de fin de año. Es que hay un rápido traslado a precios de la reciente devaluación, lo que gatillaría un nuevo ajuste del dólar en el último trimestre del año, y esto retroalimentará los precios.

«La respuesta del Gobierno (tras las PASO) fue algo diferente de la que esperábamos. De hecho, en acuerdo con el FMI, optó un salto discreto por única vez de 22% del tipo de cambio oficial”, aseguró.

Y agregó que la medida contribuyó a reducir apenas la brecha cambiaria el primer día de su aplicación, sin embargo, hay expectativas de incremento en las próximas semanas, en un escenario de “persistente incertidumbre respecto de la política económica y del resultado electoral”.

Cuál es la cotización del tipo de cambio este lunes 4 de septiembre

El dólar blue inició la semana estable y cerró en $ 730 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio avanzaron y el Banco Central (BCRA), realizó compras y alcanzó quince ruedas consecutivas de saldo positivo.

La divisa paralela viene de tres bajas consecutivas y en medio de una ruedas con volatilidad en la que alcanzó los $ 735 revirtió la suba en el final de los negocios a $ 730 para la venta y $ 720 en la compra. La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial se ubica en 109,97%, luego de llegar el 16 de agosto pasado un récord anual intradiario de 127,1%.

El BCRA adquirió hoy US$ 8 millones y llegó a la décimo quinta rueda comprando divisas, aunque en las dos últimas solamente sumó US$ 9 millones, En agosto pasado la máxima autoridad monetaria finalizó el mes con un saldo positivo de US$ 1.200 millones.

El dólar Qatar, que aplica para los gastos en el exterior cotizó a $ 660,6 y el turista o tarjeta, y dólar ahorro (solidario), con la carga impositiva, cerraron en $ 642,2.

El dólar oficial, sin los impuestos cotiza en el Banco Nación a $ 365,0 y el promedio en los principales bancos privados llegó a $ 367,0, mientras que el dólar mayorista cotizó a $350,05.

En la bolsa porteña avanzaron los tipos de cambio financieros y el Dólar MEP o bolsa subió hasta los $ 680,74, mientras que la brecha con el oficial alcanza el 94,47%. El dólar Contado con Liquidación avanza hasta los $ 775,08 y el spread con el oficial se ubica en un 121,42%.