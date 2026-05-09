Por qué la inflación sigue sin perforar el 2%: economistas advierten por la inercia de los precios

La inflación continúa mostrando dificultades para perforar el piso del 2% mensual, pese a que el Gobierno sostiene una política de fuerte ajuste fiscal, estabilidad cambiaria y contención salarial. Luego del 3,4% registrado en marzo y con una proyección cercana al 2,6% para abril, economistas privados coinciden en que la desaceleración de los precios será más lenta de lo esperado.

Por qué la inflación se mantiene por encima del 2%

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría en torno al 2,3% en mayo y recién en agosto podría bajar del 2%, con un nivel estimado de 1,8%.

Los analistas advierten que, aunque las principales variables macroeconómicas parecen alineadas para una mayor desaceleración, todavía persisten factores estructurales que dificultan consolidar ese proceso.

Desde Fundación Capital señalaron que la desinflación se vio afectada en los últimos meses por aumentos puntuales en carnes, combustibles y precios regulados, además de una menor demanda de dinero vinculada al proceso de dolarización que se profundizó durante la incertidumbre electoral del año pasado.

En la misma línea, Fitch Ratings destacó que la inflación, que había tocado un mínimo de 1,5% mensual en mayo de 2025, volvió a acelerarse hasta el 3,4% en marzo de este año debido al impacto rezagado de la devaluación de 2025, los ajustes en tarifas de servicios públicos, el aumento de la carne vacuna y la suba internacional de la energía.

Desde Fundación Mediterránea remarcaron que todavía persisten mecanismos indexatorios que dificultan una baja más rápida del IPC. Según explicó, el rubro servicios mantiene subas promedio de 3,3% mensual desde septiembre pasado, impulsadas por incrementos en prepagas, seguros, colegios, internet y televisión por cable, cuyos ajustes suelen seguir la inflación pasada.

Además, consideraron que una baja del riesgo país podría ayudar a consolidar expectativas más estables sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, favoreciendo así una moderación gradual de la inflación en un contexto de recuperación del crédito y la actividad económica.

Por su parte, Javier Okseniuk, director de la consultora LCG, sostuvo que para volver a niveles inferiores al 2% mensual será necesario quebrar los componentes inerciales que actualmente sostienen una inflación cercana al 2,5%.

Aun así, algunos especialistas mantienen una visión más optimista. Iván Cachanosky, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, afirmó que durante el segundo semestre la inflación podría ubicarse por debajo del 2% mensual y cerrar 2026 en torno al 26% anual.

Sin embargo, desde la consultora Epyca advirtieron que herramientas como el atraso del dólar oficial, el superávit fiscal y la contención de las paritarias no son sostenibles por sí solas en el mediano plazo. Según alertaron, la actual estrategia oficial “posterga desequilibrios” y podría generar mayores costos sobre el empleo, los ingresos y la estabilidad macroeconómica.

Con información de Infobae y NA