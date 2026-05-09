Así es la mansión de María Vázquez y Adolfo Cambiaso: campo, lujo y una decoración con animal print que sorprende

María Vázquez y Adolfo Cambiaso construyeron una vida lejos del ruido urbano y apostaron por una imponente mansión de campo rodeada de naturaleza, caballos y amplios espacios al aire libre.

La pareja vive en una propiedad de estilo rural sofisticado donde predominan los ambientes cálidos, la madera, los tonos neutros y una decoración que combina elegancia clásica con detalles modernos y personales.

Un interior cálido con espíritu campestre

La casa mantiene una estética inspirada en el campo, pero con elementos de diseño contemporáneo. Los ambientes son amplios, luminosos y están conectados visualmente con el exterior gracias a grandes ventanales y galerías abiertas hacia el parque.

En el interior predominan los colores blanco, beige, marrón y tonos tierra, acompañados por muebles de madera y textiles naturales que aportan sensación de calidez.

Uno de los detalles más llamativos de la propiedad son las dos escaleras que conectan los distintos niveles de la casa: una principal de madera pintada de blanco y otra de estilo caracol que suma un aire más moderno.

El dormitorio principal y los detalles animal print

La habitación principal refleja el estilo relajado pero sofisticado que atraviesa toda la propiedad. Allí aparecen algunos guiños más audaces, como sillones con estampado animal print en blanco y negro y un respaldo de cama revestido en cuero oscuro.

Almohadones tejidos, alfombras claras y objetos decorativos de inspiración natural terminan de darle personalidad a uno de los espacios más íntimos de la casa.

Livings amplios y conectados con el jardín

La planta baja cuenta con dos livings de grandes dimensiones. Uno se ubica cerca de la entrada principal y otro, más informal y familiar, se conecta directamente con la cocina y la galería exterior.

Los sillones de cuero, las alfombras con inspiración rústica y las lámparas de diseño generan un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Además, la presencia constante de luz natural hace que todos los ambientes se vean abiertos y cálidos.

Una galería pensada para disfrutar al aire libre

El exterior es otro de los grandes protagonistas de la propiedad. La galería funciona como un verdadero living outdoor, con muebles de rattan, mesas de madera, grandes macetas y una pérgola que protege del sol.

Muy cerca aparece la pileta descubierta, rodeada de reposeras y espacios verdes que se convierten en el centro de reunión durante los días de verano.

La cocina y la conexión con la naturaleza

La cocina mantiene un estilo clásico y funcional, con alacenas blancas, muebles tradicionales y una gran isla central con mesada de mármol.

Uno de los puntos más destacados es el enorme ventanal que conecta directamente con la galería y permite disfrutar de vistas abiertas hacia el parque y los caminos internos de la estancia.

Caballos, polo y vida familiar

Dentro del predio también hay una importante caballeriza con varios caballos, algo inseparable de la vida de Cambiaso, considerado uno de los máximos referentes del polo a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, María Vázquez suele compartir imágenes de la vida familiar, las actividades ecuestres y distintos rincones de la propiedad, donde la naturaleza y el diseño conviven en equilibrio.