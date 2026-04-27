IPC de abril 2026: anticipan una inflación por debajo del 3% por primera vez en un año

Brecha. Los salarios corren desde atrás a los precios y el impacto sobre el consumo es directo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril 2026 marcaría un punto de quiebre en la dinámica económica reciente. De confirmarse las proyecciones, el 3,4% de marzo quedaría como el «techo» de un periodo de alta volatilidad, permitiendo que el indicador oficial muestre su primera desaceleración desde mayo del año pasado.

La confluencia de factores locales e internacionales permitió quebrar la inercia inflacionaria que arrastraba la economía.

Los especialistas destacan tres pilares fundamentales que explican este cambio de tendencia, comenzando por la estabilidad en alimentos, donde la carne —componente crítico de la canasta del Indec— frenó su escalada tras el fuerte salto registrado a finales de 2025. Este respiro en las góndolas se vio apuntalado por la caída del dólar, ya que la tendencia a la baja del tipo de cambio desde inicios de 2026 quitó presión directa a los costos de producción y logística.

A este escenario se sumó una deflación puntual en rubros que suelen ser volátiles, como es el caso de las frutas, verduras e indumentaria, que registraron bajas específicas durante el mes.

Incluso el sector de los combustibles mostró una moderación que ayudó a compensar otros aumentos estacionales, permitiendo que el índice general logre perforar el piso del 3% y consolide el proceso de desinflación que busca el equipo económico.

El consenso de las consultoras privadas sobre la inflación de abril 2026

Diversos centros de estudios actualizaron sus mediciones semanales con resultados que generan optimismo en los despachos oficiales:

Equilibra: proyecta un 2,4% para abril. Destacan que en la cuarta semana la inflación fue de apenas un 0,1%, el valor más bajo en casi un año. EcoGo: prevé un 2,5%. Señalan que la fuerte desaceleración en el rubro alimenticio actúa como el principal contrapeso al arrastre estadístico de marzo. Analytica: situó su estimación en un 2,8%, resaltando que el promedio de cuatro semanas en alimentos de supermercados es de solo 1,2%.

La visión oficial y el desafío para el cierre de 2026

Desde el Banco Central (BCRA), el mensaje a los inversores se centra en una «inflación subyacente» que se mantiene en torno al 2% mensual. Las autoridades sostienen que el ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva son los pilares que blindan los precios frente a los shocks externos.

A pesar del alivio de abril, el mercado mantiene la cautela. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) sugiere que 2026 podría terminar con una inflación del 31,8%, una cifra levemente superior al 31,5% registrado el año pasado. El desafío para el equipo económico será transformar esta desaceleración de abril en una tendencia sostenible para el resto del segundo semestre.