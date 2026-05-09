La tendencia deco que adoptaron Pampita, Wanda Nara y Juliana Awada en sus casas y es furor en 2026

Las casas de los famosos ya no muestran únicamente lujo, mármol y ambientes recargados. En los últimos meses, varias famosas argentinas comenzaron a apostar por una tendencia deco mucho más cálida, relajada y conectada con el bienestar: los espacios naturales, minimalistas y con sensación de refugio.

Lejos de los estilos extravagantes, figuras como Pampita, Juliana Awada y Wanda Nara comenzaron a mostrar en redes sociales interiores dominados por materiales nobles, tonos neutros, luz cálida y objetos simples que transmiten calma.

La tendencia “hogar refugio” gana terreno

Especialistas en diseño aseguran que esta corriente, conocida como “hogar refugio” o “quiet luxury emocional”, busca crear ambientes que generen sensación de tranquilidad y descanso visual.

La clave está en abandonar los excesos para priorizar espacios funcionales, luminosos y cómodos, donde predominan los colores tierra, las texturas naturales y la conexión con el exterior.

Entre los elementos más repetidos aparecen:

Madera clara

Lino y algodón

Lámparas de luz cálida

Plantas de interior

Muebles curvos

Objetos artesanales

Velas y aromas suaves

Pampita y los ambientes cálidos

En distintas publicaciones, Pampita dejó ver sectores de su casa en Buenos Aires con una estética serena y elegante. Los tonos arena, los sillones amplios y la iluminación tenue se convirtieron en protagonistas de varios rincones de su hogar.

Además, incorporó materiales naturales y espacios pensados para disfrutar en familia, una tendencia que hoy aparece cada vez más fuerte en proyectos de interiorismo.

Juliana Awada y su estilo minimalista natural

Juliana Awada es otra de las figuras que mejor representa esta tendencia. Tanto en su casa como en su oficina, la empresaria suele mostrar ambientes dominados por flores frescas, fibras naturales, madera y grandes ventanales que priorizan la entrada de luz natural.

Su estilo combina el minimalismo con detalles cálidos y orgánicos, una fórmula que muchos diseñadores destacan como una de las más buscadas de 2026.

Wanda Nara también se sumó

Incluso Wanda Nara, conocida por estilos más llamativos, comenzó a mostrar espacios mucho más relajados y sofisticados en sus propiedades. En las imágenes que comparte en redes sociales se observan cocinas minimalistas, livings despejados y dormitorios con textiles suaves y tonos claros.

Por qué esta tendencia se volvió tan popular

Los expertos explican que el auge de este tipo de decoración está relacionado con la necesidad de transformar la casa en un lugar de descanso mental y desconexión.

Después de años marcados por el estrés, la hiperconectividad y el ritmo acelerado, muchas personas empezaron a buscar ambientes que transmitan calma y bienestar emocional.

Por eso, conceptos como “espacios que abrazan”, “casas anti estrés” y “diseño emocional” se volvieron tendencia tanto en redes sociales como en proyectos de arquitectura e interiorismo.

Cómo aplicar esta tendencia en casa

Para quienes quieran replicar este estilo sin hacer grandes cambios, los especialistas recomiendan:

Elegir una paleta de colores neutros

Incorporar textiles naturales

Priorizar la luz cálida

Sumar plantas de interior

Evitar la sobrecarga de objetos

Generar rincones de descanso visual

La idea no es tener una casa perfecta, sino construir espacios que se sientan cómodos, relajantes y personales.