Radiografía de la deuda: qué se sabe de la morosidad de las familias de Neuquén y Río Negro

El incumplimiento de pagos en el sistema financiero golpea con fuerza a la economía de las familias argentinas. En la Patagonia, la crisis crediticia configuró un mapa donde Neuquén y Río Negro atraviesan realidades caracterizadas por pasivos elevados y miles de hogares con dificultades para cubrir sus obligaciones mensuales.

Según precisó la consultora Analytica, a nivel nacional el ecosistema de financiamiento registra a 19,8 millones de personas con algún crédito activo. De ese universo, 5,3 millones de individuos se encuentran en una situación de mora tardía, lo que implica un incumplimiento mayor a los 90 días.

Esta dinámica empujó la morosidad general al 26,9% y elevó el volumen total de la deuda familiar a 74,2 billones de pesos, una cifra que equivale al 6,5% del Producto Interno Bruto.

El segmento demográfico más vulnerable ante este fenómeno es el de los jóvenes de entre 18 y 30 años, cuya tasa de morosidad roza el 40% debido al profundo deterioro de la inserción laboral juvenil (39% para hombres y 38,1% para mujeres).

Además, el nivel de riesgo varía de forma drástica según el prestamista: los bancos concentran el 82,4% de la deuda total con una irregularidad del 11,9%, mientras que las empresas del sector fintech acumula el 10,1% de la deuda con un promedio de 21,6% de mora. Sin embargo, el dato más alarmante lo arrojaron las entidades no financieras, que alcanzan el 96,4% de deudores en situación de atraso.

Frente a esta coyuntura, el ministro de Economía, Luis Caputo, solicitó a las entidades bancarias que extiendan los plazos de refinanciación y reduzcan las tasas de interés.

Aún así, el Gobierno evalúa que el incremento de los morosos responde a los coletazos de la crisis financiera preelectoral y distingue dos perfiles claros de deudores: aquellos que ingresaron en un círculo vicioso de tomar créditos caros para pagar deudas viejas, y quienes apostaron a que la inflación licuara sus pasivos.

Sin embargo, los analistas privados advierten sobre un tercer escenario impulsado por la necesidad básica, señalando que cada vez más familias se endeudan exclusivamente para comprar alimentos diarios.

La radiografía de la deuda en las familias de Neuquén y Río Negro

La Patagonia en su conjunto lidera las estadísticas nacionales en cuanto a la deuda mediana más elevada, un factor estrictamente vinculado al mayor nivel de precios relativo que rige en las provincias del sur.

En este desglose geográfico, Neuquén resalta al promediar una deuda de $842.000 por habitante bancarizado, ubicándose en el segundo lugar del país solo por detrás de Tierra del Fuego ($1.126.000) y superando a Santa Cruz ($819.000), CABA ($796.000), provincia de Buenos Aires y Chaco ($537.000). En el extremo más bajo se ubicó Formosa ($457.000).

A pesar de los altos montos involucrados, la provincia neuquina mantiene un desempeño positivo en la cadena de pagos al registrar una morosidad del 23,6%, uno de los niveles más bajos de la Argentina junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Pampa.

En la provincia de Río Negro, por otro lado, un total de 374.904 de personas tienen tomado algún tipo de préstamo. Si bien 289.051 personas logran sostener una situación regular, unos 85.853 ciudadanos cayeron en mora grave al acumular atrasos superiores a los tres meses. Esta cifra local representa más del 1,6% de todos los individuos que enfrentan ahogos financieros a lo largo y ancho del país.