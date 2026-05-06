Prepagas: las cuotas subieron por encima de la inflación y más de 740 mil personas dejaron de tener cobertura

Cada vez más argentinos dependen exclusivamente del sistema público de salud. En los últimos dos años, 742 mil personas dejaron de tener obra social, prepaga o mutual, en un contexto marcado por el aumento de cuotas, la caída del poder adquisitivo y los recortes en áreas sanitarias.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a datos del Indec, la cobertura médica privada pasó del 67,5% en el segundo semestre de 2023 al 65,4% en igual período de 2025.

Las prepagas aumentaron más que la inflación acumulada en Argentina

El reporte indicó que “la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas”.

El informe del IAG también advirtió que las empresas de medicina prepaga registraron aumentos del 417% en dos años. La cifra quedó por encima de la inflación acumulada, que en el mismo período alcanzó el 293%.

En mayo, varias compañías aplicaron nuevos incrementos en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que fue del 3,4%. Entre las subas apareció el Hospital Italiano, con 3,1%, seguido por Galeno con 3,2%.

OSDE anunció un ajuste del 3,3% para sus afiliados, excepto en la región patagónica. Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, el Hospital Alemán y Sancor Salud aplicaron aumentos del 3,4% durante este mes.

Las diferencias regionales también impactan en el costo de la salud

En el caso de Sancor Salud, las cuotas aumentaron un 4,4% en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. La empresa argumentó que la diferencia responde a “particularidades en los costos del sistema sanitario” en esas provincias.

El crecimiento de la demanda sobre hospitales y centros de salud públicos genera preocupación por la capacidad de atención. El escenario afecta principalmente a sectores de menores ingresos, que quedaron fuera del sistema privado por el aumento sostenido de cuotas.

El secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Matías Ruiz, denunció además una situación crítica en hospitales universitarios. Señaló que todavía no se transfirieron fondos previstos en el Presupuesto 2026 para gastos operativos del Hospital de Clínicas, el Hospital de Oncología Ángel Roffo y el Instituto Lanari.

Ruiz sostuvo que existe una “grave situación financiera” por la falta de recursos estatales. También advirtió sobre reducción de turnos, postergación de cirugías y deudas con proveedores en distintos centros asistenciales dependientes de la UBA.

Los recortes presupuestarios golpean a hospitales y organismos nacionales

El funcionario aseguró que el presupuesto sanitario contempla un recorte real del 30% respecto del año pasado. También afirmó que los salarios del personal médico registraron una caída cercana al 50% en términos reales durante los últimos dos años.

Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de marzo mostró bajas reales en distintos organismos vinculados a la salud. Entre ellos aparecen la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, la Anmat y la Superintendencia de Servicios de Salud.

El informe también marcó caídas en hospitales nacionales como el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y el Hospital Nacional “Dr. Ramón Carrillo”.

Con información de Infobae