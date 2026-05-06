El «colchón bank»: por qué tener los dólares guardados hoy es el peor negocio y qué recomiendan los especialistas

La economía argentina atraviesa un fenómeno particular: el sistema financiero cuenta hoy con un récord histórico de depósitos en dólares, que ya rozan los 42.000 millones. Sin embargo, la gran mayoría de esos fondos permanecen en cajas de ahorro o plazos fijos que rinden una tasa insignificante del 1% anual. Esta situación, sumada a la inflación en dólares que afecta incluso a los Estados Unidos, convirtió al clásico ahorro de «dólares bajo el colchón» en una trampa de desvalorización.

“El peor negocio de todos es haberse quedado con los dólares sin hacer nada”, advierte el periodista especializado en economía Pablo Wende. Según su análisis en Río Negro Radio, el contexto actual ofrece una oportunidad inédita tanto para el Gobierno como para el sector corporativo de captar esos fondos ociosos ofreciendo rendimientos mucho más atractivos.

De los Bonar a las ON: las opciones para invertir los dólares y ganarle a la inflación

La educación financiera se volvió una herramienta de supervivencia. Guardar billetes por años en una caja de seguridad ya no garantiza el mismo poder de compra. “Si alguien tiene dólares y los guarda en la caja de seguridad, que se vaya preocupando, porque el dólar está perdiendo poder adquisitivo a lo loco. El mensaje es que con los dólares hay que hacer algo”, señala Wende.

En este escenario, el Ministerio de Economía, a través de Luis Caputo, fue el primero en reaccionar con la emisión de los Bonar (Bonos de la Nación Argentina), que ofrecen tasas de entre el 5% y el 8,8% anual. Pero no es el único camino. Esta semana, empresas de primera línea como Farmacity, Profertil, Pecom y el banco BBVA salieron al mercado local a buscar los dólares del «Colchón Bank» mediante Obligaciones Negociables (ON) con tasas que oscilan entre el 3% y el 7%.

Por qué el Riesgo País no baja de los 500 puntos pese a la mejora en la calificación de la deuda

Para el pequeño ahorrista, estas emisiones corporativas representan una forma de movilizar sus divisas de manera indirecta hacia sectores productivos. «Financiar a una empresa en dólares para que después pueda invertir moviliza la economía«, explica el especialista. Además, destaca que las empresas que están colocando bonos actualmente son «muy sólidas y confiables».

A pesar de estas señales positivas y de la reciente mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de la agencia Fitch (que subió al país de la categoría «CCC» a «B-«), el riesgo país todavía se resiste a perforar el piso de los 500 puntos. Según Wende, esto se debe a que «hay muchas dudas respecto a cómo sigue esta historia a partir del 2027», reflejando el histórico péndulo político argentino que genera desconfianza a largo plazo.

¿Dólar a $1.800?: el pronóstico del mercado para fin de año y la advertencia por el cepo

Mientras el mercado proyecta un dólar cercano a los $1.700 o $1.800 para fin de año, el debate sobre la salida del cepo divide aguas. Referentes como Domingo Cavallo sugieren una liberación inmediata, pero Wende se muestra cauto: “¿Tan alegremente podés abrir el cepo y bancarte unas elecciones presidenciales el año que viene? Quienes proponen volver a esquemas de tipos de cambio múltiples olvidan que esa receta ya vació el Banco Central en dos oportunidades recientes”.

Para el analista, el activo más importante del Gobierno hoy es la tranquilidad cambiaria, aunque esto implique un encarecimiento de Argentina en dólares. «No podemos tener tan poca memoria. Volver a lo anterior, con incentivos para comprar dólares baratos que luego funden al país, sería una locura total», concluye.

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