Presupuesto 2027: qué cambia para las PyMEs y cómo impactará en ventas, costos y créditos

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno plantea un escenario macroeconómico que tendrá particular impacto sobre las PyMEs, desde sus ventas y costos hasta el acceso al crédito. La iniciativa proyecta una inflación del 18%, un dólar de $1.848 y un crecimiento del 4% del PIB.

El análisis fue realizado por Colossus Lab, un policy lab especializado en Inteligencia Artificial (IA), que procesó las más de 3.400 páginas del proyecto para sintetizar las principales variables que pueden afectar a las pequeñas y medianas empresas.

Presupuesto 2027: cuánto aumentan los programas para las PyMEs

Entre los programas destinados al sector, Capacitación laboral aparece con el mayor incremento real, mientras que las partidas vinculadas específicamente con industria, comercio y PyMEs registran una caída.

El programa de capacitación laboral tendrá $293.700 millones, con un aumento real del 500%. La Agencia I+D+i recibirá $40.700 millones, un incremento real cercano al 18%, y el INPI contará con $23.200 millones más, equivalente a una suba del 12%.

Para las cadenas agroindustriales se prevé un aumento real del 7%, con $106.000 millones. En cambio, el fortalecimiento de las nuevas TIC tendrá una pérdida real del 4%, con $85.800 millones asignados.

El INTI contará con $86.400 millones, lo que representa una caída real del 9%. La partida de Industria, Comercio y PyME tendrá $69.600 millones y será la más perjudicada frente a la inflación, con una pérdida real estimada del 10%.

Ventas, dólar y costos: qué números deberán mirar las PyMEs durante 2027

El escenario proyectado también modifica las condiciones para las ventas y los costos de las PyMEs. Según Colossus Lab, las empresas necesitarían incrementar sus ventas nominales un 22% para compensar una inflación del 18% y alcanzar, además, un crecimiento real del 4%.

En los costos salariales, el comportamiento dependerá de las negociaciones paritarias. Si los aumentos se mantienen alineados con una inflación descendente, las empresas deberán contemplar períodos más extensos entre cada negociación para sostener sus estructuras de costos.

Los insumos importados podrían abaratarse un 2% hacia 2027, de acuerdo con la estimación. El cálculo surge de comparar una suba proyectada del dólar del 15,5% respecto del cierre de 2026 con una inflación anual estimada en 18%.

Para las exportaciones, el escenario presenta mayores dificultades por la relación entre el tipo de cambio y los costos internos. El informe señala que una suba de los costos en pesos superior al avance del dólar puede reducir la competitividad de las empresas que venden al exterior.

El crédito en pesos aparece con otra dinámica. Con una inflación anual proyectada del 18% y sin emisión monetaria, Colossus Lab plantea que los préstamos a tasa fija pueden resultar una alternativa para financiar capital de trabajo.

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