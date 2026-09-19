Tragedia en San Martín de los Andes: murió una mujer tras ser rescatada del lago Lácar

Este sábado 20 de septiembre, se montó un operativo de emergencia para asistir a una mujer en el lago Lácar. Según información oficial brindada a Diario RÍO NEGRO, la víctima se encontraba en el agua y por motivos que se desconocen, tuvo que ser rescatada.

Aunque presentaba signos vitales al arribo del personal médico, a los pocos minutos se confirmó su muerte. En el lugar, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer qué ocurrió.

Murió una mujer en el lago Lácar: lo que se sabe del hecho

El episodio se registró este sábado en una zona cercana a la escultura de Los Ciervos, en San Martín de los Andes.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer ingresó a una zona baja del lago Lácar, pero, por motivos que se investigan, atravesó una situación de emergencia que requirió su rescate del agua.

Tras ser retirada del lugar, la víctima -que hasta ese momento presentaba signos vitales- sufrió una grave descompensación. Ante esta situación, arribó personal del SIEN junto a efectivos policiales y de Prefectura Naval Argentina, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese al esfuerzo de los equipos médicos, se constató su fallecimiento.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el hecho se encuentra bajo investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, la identidad de la persona no ha sido difundida.