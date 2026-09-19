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Sociedad

Tragedia en San Martín de los Andes: murió una mujer tras ser rescatada del lago Lácar

Ocurrió este sábado 19 de septiembre. De acuerdo a la información brindada, la mujer se encontraba en la zona baja del lago, a pocos metros de la escultura de Los Ciervos. Investigan qué pasó.

Redacción

Por Redacción

Tragedia en el lago Lácar. Foto ILUSTRATIVA.

Tragedia en el lago Lácar. Foto ILUSTRATIVA.

Este sábado 20 de septiembre, se montó un operativo de emergencia para asistir a una mujer en el lago Lácar. Según información oficial brindada a Diario RÍO NEGRO, la víctima se encontraba en el agua y por motivos que se desconocen, tuvo que ser rescatada.

Aunque presentaba signos vitales al arribo del personal médico, a los pocos minutos se confirmó su muerte. En el lugar, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer qué ocurrió.

Murió una mujer en el lago Lácar: lo que se sabe del hecho

El episodio se registró este sábado en una zona cercana a la escultura de Los Ciervos, en San Martín de los Andes.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer ingresó a una zona baja del lago Lácar, pero, por motivos que se investigan, atravesó una situación de emergencia que requirió su rescate del agua.

Tras ser retirada del lugar, la víctima -que hasta ese momento presentaba signos vitales- sufrió una grave descompensación. Ante esta situación, arribó personal del SIEN junto a efectivos policiales y de Prefectura Naval Argentina, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese al esfuerzo de los equipos médicos, se constató su fallecimiento.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el hecho se encuentra bajo investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, la identidad de la persona no ha sido difundida.


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Este sábado 20 de septiembre, se montó un operativo de emergencia para asistir a una mujer en el lago Lácar. Según información oficial brindada a Diario RÍO NEGRO, la víctima se encontraba en el agua y por motivos que se desconocen, tuvo que ser rescatada.

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