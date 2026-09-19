Neuquén autorizó a la primera ONG para el cultivo de cannabis medicinal

La ONG Flora obtuvo la personería jurídica para el cultivo medicinal y solidario de cannabis en la provincia. (Foto: gentileza)

El mapa del cannabis medicinal dio un nuevo avance institucional el pasado miércoles 16 en Neuquén. A través del Decreto 1453/2026, el Poder Ejecutivo provincial le otorgó la personería jurídica y aprobó el estatuto social a la “Asociación Civil Flora para el Cultivo Medicinal de Cannabis”, formalizando el trabajo comunitario que la entidad desarrolla en la región.

Nacida en la capital neuquina como una iniciativa comunitaria para garantizar el acceso seguro a la salud, la ONG Flora funciona como una red asociativa y colaborativa que reúne pacientes, familias y profesionales de la salud.

La organización se encarga de gestionar de manera integral el circuito terapéutico, desde la vinculación con médicos inscriptos en el registro oficial hasta el asesoramiento técnico y el cultivo personalizado para aquellos usuarios con indicación médica que no pueden cultivar en sus hogares.

La resolución del trámite (Expediente EX-2023-02442440) otorga el marco legal definitivo a esta labor luego de superar las auditorías técnicas de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas y los controles del Ministerio de Salud.

La norma, que lleva las firmas de Zulma Graciela Reina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y del ministro Jorge Omar Tobares, ampara formalmente los predios de cultivo declarados por la ONG en Neuquén y Río Negro, donde cada lote es sometido a ensayos de laboratorio para certificar su perfil de cannabinoides y garantizar los estándares de calidad que requieren los pacientes regionales.

A través de sus canales de difusión como Instagram (@flora.cultivamosconciencia), la organización impulsa talleres, espacios de contención y contenidos educativos sobre el cultivo medicinal, el uso responsable de plantas u hongos autorizados, el acompañamiento a pacientes con prescripción y la orientación para el registro en el Reprocann.