Productores agropecuarios presionan por la quita total de retenciones tras alivio al sector minero

La reciente eliminación de las retenciones a los productos del sector minero, anunciada por el Gobierno nacional la última semana, reavivó el reclamo del sector agropecuario por la eliminación total de los derechos de exportación para sus productos.

Durante la apertura de la 33ª edición del Congreso Aapresid, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, definió al campo como «el sector más castigado de la Argentina» y calificó a las retenciones como «un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo argentino».

Schiaretti recordó que desde 2003 el Estado nacional recaudó 175.000 millones de dólares en concepto de retenciones al agro, de los cuales Córdoba aportó 35.000 millones. «Hay que eliminarlas —aseguró—, es posible hacerlo en dos años y duplicaríamos la cantidad que podemos exportar del complejo agroalimentario».

El dirigente también cuestionó al actual gobierno, encabezado por Javier Milei, por priorizar «los servicios financieros por sobre lo productivo«, lo que, dijo, dificulta el desarrollo del sector.

Por su parte, Gustavo Grovocopatel, fundador de Los Grobo, expresó en El Campo Podcast que las retenciones son «una cosa nefasta, un desastre, un impuesto malo» y sostuvo que la rebaja anunciada no es «significativa».

El sector pide que la baja de impuestos se combine con incentivos para diversificar la producción

Además, remarcó que la reducción o eliminación de las retenciones debe ir acompañada de “medidas de estímulo para procesar materias primas, diversificar la matriz productiva e incentivar el uso de tecnologías avanzadas”, para no quedar “a mitad de camino”.

José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que la baja en las retenciones representa apenas «un alivio parcial». En diálogo con Bichos de Campo, comparó la situación con tener fiebre: «Antes tenía 40° y ahora tiene 39°, estás algo mejor, pero seguimos enfermos», refiriéndose a la falta de rentabilidad para el sector.

Con la medida oficializada a finales de julio, las retenciones a las exportaciones del campo bajaron en diferentes productos: carne aviar y vacuna pasó del 6,75% al 5%; maíz y sorgo, del 12% al 9,5%; girasol, del 7,5% al 5,5%; soja, del 33% al 26%; y subproductos de soja, del 31% al 24,5%.

Con información de Noticias Argentinas