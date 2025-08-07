El Gobierno de Javier Milei eliminó las retenciones a la exportación de minerales, hierros y metales

El gobierno de Javier Milei eliminó las retenciones en la actividad minera. (Foto ilustrativa).

El Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de minerales, hierros y metales. «Fíjese en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur», señala el Decreto 563/2025 publicado este jueves 7 de agosto a través de la publicación del Boletín Oficial. Aseguran que busca aliviar la carga fiscal sobre el sector y potenciar la industria minera.

Según lo establecido en la normativa, la decisión abarca a un amplio abanico de productos mineros, incluyendo los rubros de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, y piedras preciosas y/o semipreciosas.

El decreto señala que la medida busca «asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, así como promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios”.

Nueva política minera del Gobierno de Javier Milei: los puntos centrales del Decreto 563/2025

En esta línea, las autoridades gubernamentales remarcaron que la nueva política prioriza “la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.

A su vez, aseguraron que la eliminación de las retenciones se mantendrá en equilibrio con el sostenimiento del superávit fiscal, una de las premisas esenciales de la actual gestión para fortalecer el crecimiento económico.

El gobierno basó su decisión en el rol estratégico del sector, sosteniendo que «el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene», fueron determinantes para la medida.

Además, señalaron que la iniciativa tiene el potencial de incrementar en un 80% la capacidad exportadora de las provincias de Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Los funcionarios también consideraron que el sector minero nacional tiene un gran potencial de crecimiento, impulsado por el contexto de la transición energética mundial. Afirmaron que el país cuenta con «abundantes reservas» y que la industria podría expandirse, tomando como referencia a otras economías mineras donde este rubro representa hasta el 10% del PBI.

Como parte de este conjunto de medidas, el Poder Ejecutivo dispuso la derogación del Decreto 308/2022, que había creado el registro optativo de exportaciones en cobre para aquellas empresas que realizaban nuevas inversiones.

Desde el Gobierno sostienen que la acción busca eliminar trabas y promover un entorno favorable para la inversión, consolidando así al sector minero como un pilar fundamental para el desarrollo económico del país.

