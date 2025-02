Qué dice el proyecto de reforma laboral que acaba de presentar el gobierno

Por Cr. Gonzalo Gutiérrez (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

El oficialismo presentó un proyecto de Reforma Laboral junto a un programa Incentivo al Empleo que buscará marcar la agenda legislativa para el 2025.

Con este ambicioso proyecto, se consolida la modificación a la Ley de Contrato de trabajo (LCT).



El proyecto introduce una serie de cambios profundos en la legislación laboral vigente. Algunos de ellos pretenden reflejar aspectos del mercado laboral para los cuales la normativa ha quedado obsoleta. Otros, pretenden instalar cambios que flexibilizan la relación laboral.

El incremento del empleo registrado, es uno de los objetivos más claros del proyecto de ley, con fuertes incentivos inmediatos para las empresas que decidan contratar personal nuevo, o bien registrar a quienes se desempeñan laboralmente sin registro.

Qué dice el proyecto de reforma laboral del gobierno

A continuación, un breve resumen que da cuenta de los puntos principales incluidos en la iniciativa con la cuál el gobierno espera generar un salto cualitativo y cuantitativo en el nivel de empleo.



Facultades disciplinarias: Al notificar una sanción laboral, se autoriza al empleador a realizarlo por cualquier medio fehaciente que permita acreditar su efectiva recepción. Esto simplificaría la metodología actual que exige hacerlo por Carta Documento.



Beneficios sociales: Se incorpora la posibilidad que el empleador reconozca los gastos de celular y/o de acceso a internet para el trabajador y/o su familia. También se incluyen los reintegros de la cuota social y/o servicios de los clubes, gimnasios, etc. Estos gastos se consideran no remunerativos, por lo tanto, no pagan aportes ni contribuciones.

Billeteras electrónicas: La modificación del artículo 124 de la Ley de Contratos de Trabajo permite la acreditación del sueldo en cuentas que la autoridad de aplicación estime aptas, seguras, interoperables y competitivas, como Mercado Pago.



Recibo electrónico: El proyecto incorpora la modificación al artículo 139 (LCT) indicando que el recibo podrá ser instrumentado de forma electrónica.



Contenido obligatorio del recibo de sueldo: El recibo deberá contener un detalle de las contribuciones a cargo del empleador.



Vacaciones, comunicación y fraccionamiento: Se modifica la fecha de comunicación por parte del empleador, redujendose el plazo de 45 días a 21 días previos al inicio del periodo vacacional. Además, autoriza a otorgarse en forma fragmentada y por períodos no inferiores a 7 días.



Horas extras: La normativa autorizaría a los CCT a regular las horas extras. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral.

Certificados médicos: Se incorpora la posibilidad que, en caso de duda sobre la veracidad del certificado o la exactitud de su contenido, el empleador pueda denunciar tal certificado médico ante la Secretaría de Trabajo.



Indemnización para reingresos: Las indemnizaciones que hubiera percibido un empleado que hubiera reingresado a prestar tareas para el mismo empleador seran actualizadas en el pago de una nueva indemnización.

Incentivo al trabajo registrado y empleo público

La iniciativa presentada por el gobierno, incluye un esquema de fuertes incentivos fiscales para las empresas que decidan ampliar su planta de trabajadores registrados, o para aquellas que contraten a un empleado público

Empleados públicos. La iniciativa premia fiscalmente a las empresas que contraten trabajadores del Estado.



Bonos de crédito fiscal: Las empresas que incrementen su dotación de trabajadores actual accederán a beneficios sobre las contribuciones de seguridad social. En tal sentido, el proyecto prevé por cada nuevo trabajador:



•Micro empresas, un bono de crédito fiscal del 100% de las contribuciones patronales durante 12 meses.

•Pequeñas empresas, un bono de crédito fiscal del 75% de las contribuciones patronales durante 12 meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral.

•Medianas, un bono de crédito fiscal del 50% de las contribuciones patronales durante 12 meses.

•El resto de las empresas, accederán a un beneficio del 25% de las contribuciones patronales durante 12 meses.



Empleados del Estado al sector privado: El proyecto prevé que los empleadores que den inicio a una nueva relación laboral mediante la contratación de un empleado del Sector Público Nacional, Provincial y/o Municipal durante el transcurso de los primeros 18 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, acceden a un bono mensual de crédito fiscal por el 100% de las contribuciones patronales.