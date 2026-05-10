Evacuación del crucero con brote de hantavirus: España recibe a sus 14 pasajeros y comienza la repatración del resto

El primer avión que transportaba pasajeros del crucero afectado por el hantavirus partió ya desde las Islas Canarias, en España, con destino a Madrid. Ya está en la capital europea. Son 14 los españoles que harán desde este domingo una cuarentena en un hospital militar.

Los ciudadanos españoles fueron los primeros en abandonar el MV Hondius, que permanece anclado frente a Tenerife, la isla más grande del archipiélago, frente a la costa de África Occidental. El barco había llegado horas antes.

Brote de hantavirus en un crucero: pasajeros sin síntomas

Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla de Madrid sostuvieron a los medios que aguardaban «expectantes» pero «tranquilos» la llegada de los 14 pasajeros españoles del crucero. Dijeron que con «todo preparado y organizado» para garantizar su cuarentena, indicó Huffpost.

Ninguna de las más de 140 personas a bordo del Hondius ha mostrado síntomas del virus, según informaron el Ministerio de Sanidad español, la Organización Mundial de la Salud y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intentó tranquilizar a la población, reiterando el domingo que el riesgo para el público en general derivado del brote seguía siendo bajo.

Aun así, tanto los pasajeros que desembarcaban como el personal que trabajaba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, llevaban equipos de protección durante el proceso de evacuación, incluyendo mascarillas, trajes de protección contra materiales peligrosos y respiradores.

Brote de hantavirus en un crucero: hacia dónde serán los otros traslados

La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades.

Este domingo hay además vuelos previstos a los Países Bajos, Canadá, Turquía, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según indicó en rueda de prensa la ministra española de Salud, Mónica García.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, agregó la ministra, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.

AP y AFP