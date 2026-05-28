Rescate financiero: el nuevo plan del Banco Nación para manejar deudas y evitar el Veraz

El impacto de la recesión en los presupuestos familiares obligó a una reacción oficial: en un escenario donde las deudas impagas alcanzaron récords históricos, el Banco Nación implementó un paquete de herramientas de emergencia financieras.

El plan de Banco Nación busca que las familias puedan reestructurar sus obligaciones, reducir el valor de las cuotas mensuales y estirar los plazos de cancelación antes de caer en el Veraz.

Rescate financiero del Banco Nación: las dos opciones para salir del ahogo financiero que propone el BNA

La banca pública puso en marcha un plan de contingencia para frenar el avance de la morosidad familiar; a través de dos líneas específicas, la entidad busca ofrecer una salida concreta a los clientes atrapados entre el vencimiento de los plásticos y los préstamos personales atrasados.

El primer esquema está diseñado bajo el concepto de Consolidación de Deudas. Esta alternativa permite unificar en un solo pago mensual todos los compromisos financieros pendientes, tanto los que se mantienen con el Banco Nación como las obligaciones contraídas con otras entidades del sistema financiero.

La línea está dirigida de manera exclusiva a empleados y jubilados que perciben sus haberes a través de la institución, ofreciendo un monto máximo de hasta $100 millones con un plazo de devolución de hasta 72 meses a tasa fija y un costo financiero del 65% de Tasa Nominal Anual (TNA).

La segunda herramienta apunta directamente a la Refinanciación de Tarjetas de Crédito, pensada para usuarios que arrastran saldos impagos y registran hasta 90 días de mora en los plásticos emitidos por la entidad. El beneficio central de esta opción es que la tarjeta sigue activa y la primera cuota se abona recién en el siguiente resumen, aunque se aplican adecuaciones temporales en los límites de compra.

El plan contempla el financiamiento de deudas de hasta $10 millones, un plazo de extensión de hasta 60 meses y una TNA preferencial del 35%.

Para los casos críticos que superan los 90 días de mora, el banco habilitó líneas especiales de hasta 96 meses de plazo, las cuales quedan sujetas a una auditoría individualizada del perfil de riesgo de cada solicitante. Los trámites se gestionan de forma presencial en las sucursales, o en la solapa de préstamos personales de la web oficial.

Radiografía de la crisis: la morosidad se triplicó en un año

El movimiento del Banco Nación responde a las luces de alerta que encendió el último Informe de Bancos del BCRA. Las familias argentinas exhiben el peor nivel de cumplimiento financiero en las últimas dos décadas debido a la pérdida de poder adquisitivo: