Hay más de 19 millones de deudores morosos en Argentina: las explicaciones del Gobierno y cómo afecta en Río Negro

Más de 85.000 rionegrinos están en mora grave con el sistema financiero, lo que representa algo más del 1,6% del país, donde 5,3 millones muestran dificultades para estar al día con sus deudas. Aunque no lo manifieste de manera taxativa, el Gobierno sigue de cerca la evolución de esta situación, más allá de que no implique ningún riesgo para el sistema financiero.

La explicación que surge del Ministerio de Economía es que esta situación es uno de los coletazos de la crisis financiera pre electoral que disparó las tasas de interés.

Para el Gobierno existen dos escenarios: en uno ubica a quienes entraron en un círculo vicioso en el que tuvieron que seguir tomando créditos caros para pagar deuda vieja. Y en otro a quienes decidieron apostar a una mala performance electoral del oficialismo y, por ende, a un alza del dólar y a una suba de la inflación que licuara las deudas.

No obstante, los analistas privados agregan un tercer escenario, y de peso cada vez más creciente: familias que se endeudan para comprar alimentos diarios, no para acopio.

Desde el Banco Central afirman no están planeando ningún plan especial para salir a rescatar a deudores. Sin embargo, el brazo financiero del Gobierno, el Banco Nación, salió a ofrecer una línea de préstamos especial para auxiliar a quienes están en situación comprometida.

La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones. Pueden tomarla quienes cobran su sueldo en esa entidad, pero el dinero lo pueden aplicar para pagar deudas con cualquier institución financiera.

Más de 85.000 rionegrinos tienen una mora grave con el sistema financiero

En este escenario, según se desprende de un informe de la consultora Analytica, 374.904 rionegrinos tienen tomado algún tipo de crédito con el sector financiero.

De este total, 289.051 está en una situación regular, o sea que paga las cuotas o saldos de tarjeta de crédito sin mayores problemas o con una demora razonable no mayor a 60 días.

Pero unos 85.853 están en “mora tardía”, lo que implica que el incumplimiento es mayor a los 90 días.

Si tenemos en cuenta que en todo el país hay 5,3 millones de deudores, algo más de un 1,6% son rionegrinos.

Los 5,3 millones representan el 26,9% del total de individuos que poseen algún tipo de financiamiento en el país.

El volumen total de esa deuda de las familias alcanza los $ 74,2 billones, lo que deja un saldo preocupante: equivale al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pese a esta cifra, el Gobierno insiste que la situación no es de alarma para el sistema y que deben ser los propios bancos los que deben buscar la solución y afinar la forma en que otorgan los créditos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo charlas con representantes del sector financiero para que busquen herramientas para aliviar la situación de esta porción de la población, pero no tuvo eco, con lo cual buscó forzar una solución a través del Banco Nación. Al momento, la entidad oficial no tiene datos concretos sobre la demanda de los créditos que ofreció.

Mora récord: en dónde toman deuda los argentinos

El fenómeno de la irregularidad en los pagos alcanza a 19,8 millones de personas que tienen créditos activos en el denominado «sistema financiero ampliado».

Este ecosistema incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Del total de la deuda, el 82,4% está concentrada en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades el 7,5%.

La distribución de la morosidad varía según el tipo de institución acreedora. En el sector bancario, 14,3 millones de personas poseen deudas, de las cuales el 19,2% presenta irregularidades. En contraste, entre quienes operan exclusivamente con Fintech, el ratio de morosos asciende al 28,9%. La situación es más crítica en el universo que engloba al “resto de las entidades no financieras” (que no son instituciones bancarias no formales) donde el nivel de mora alcanza al 96,4% de los deudores, afectando a 1,6 millones de personas.

A nivel geográfico, la zona norte del país registra los índices de incumplimiento más elevados. La provincia de San Juan lidera la estadística con un 36,0% de deudores morosos, seguida por La Rioja con un 35,3% y Catamarca con un 34,8%.

En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta el menor nivel de irregularidad con un 16,1%.

Por su parte, la Patagonia registra la «deuda mediana más elevada del país», vinculada a un mayor nivel de precios relativo.