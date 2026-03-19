Ranking de desocupación en Argentina: qué ciudades registraron el menor nivel de empleo

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tomó el último informe del Indec sobre el mercado laboral y compartió un informe que expuso una marcada desigualdad en materia de empleo. Los datos representan cifras tomadas del cuarto trimestre del 2025 e indican que la desocupación alcanzó el 7,5% durante ese periodo.

En el análisis se remarcó que algunas ciudades de Argentina registraron tasas de desocupación muy por encima de la media nacional, pero en el informe detallado por regiones -compartido por Infobae- también se mostraron casos excepcionales con cifras más bajas.

Las ciudades de Argentina tienen el menor nivel de empleo

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) remarcó que con el último informe que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se ubicó al Gran Buenos Aires como la región con la tasa de desocupación más alta del país con un índice de desempleo del 8,6% en el cuarto trimestre de 2025.

Hacia adentro, el número más alto se observó en los Partidos del Gran Buenos Aires (9,5%), mientras que CABA registró un índice del 4,8%.

La segunda región más alta por el nivel de desempleo es la Pampeana que llegó al 7,7%. En esta región sobresalen varias ciudades con mucha población como Gran La Plata (9,5% de desempleo), Mar del Plata (9,5%), San Nicolás-Villa Constitución (9,4%), Gran Córdoba (8,8%) y Río Cuarto (8,6%). La ciudad con menor desempleo fue el Gran Paraná, con una tasa del 4,1%.

La tercera región con mayor desempleo fue la del Noreste, con una tasa del 5,6%. En este caso, el desempleo más alto se dio en Gran Resistencia (8,2%) y la más baja se registró en Formosa (3,3%).

Fuera del podio figura la región de Cuyo, con un índice de desocupación del 4,9%. En tanto el Gran Mendoza se ubicó con el 6,7% y el Gran San Luis fue la más baja con 1,5%.

La quinta región más afectada es la Patagonia con un nivel del 4,8% a finales del 2025. Dentro de esta región la ciudad de Río Gallegos alcanzó un nivel de desempleo del 9,5% y en el otro extremo, se posicionó Viedma-Carmen de Patagones con una tasa de 1,3%.

El Noroeste tuvo una tasa del 4,2%. En esta región la tasa más alta de desocupación se registró en Salta con el 5,9% y Gran Tucumán-Tafí Viejo con el 5,6%. El aglomerado con menor desempleo fue Santiago del Estero-La Banda con el 0,6%.

Según el informe compartido por Infobae, los números del Indec demostraron que de los 31 aglomerados urbanos relevados, 14 lograron mejorar su tasa de desempleo. Sin embargo en su mayoría se trata de ciudades chicas, con poca cantidad de población por lo que en forma conjunta no compensan el fuerte incremento de la desocupación en los grandes aglomerados como Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Mendoza.

El último año Jujuy-Palpalá bajó su desempleo 1,7%, Neuquén-Plottier -1,6 puntos y el Gran San Luis -1,4%.

Con información de Infobae