El FMI asegura que Argentina «resiste bien» frente al impacto global del conflicto en Medio Oriente

En un contexto de alta volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente, el FMI resaltó la resiliencia de la economía argentina. Según el organismo, el país logró amortiguar los shocks externos gracias a su reciente transformación en exportador neto de energía, un factor que marca una diferencia sustancial respecto a crisis anteriores.

La vocera Julie Kozack subrayó que la Argentina logró «resistir relativamente bien» el impacto de la guerra, especialmente en comparación con el año 2022. Con exportaciones de petróleo y gas que alcanzaron los USD 8.000 millones el año pasado, el incremento del crudo Brent actúa ahora como un factor mitigante.

De importador a exportador: el giro de la matriz

El análisis del FMI pone el foco en la consolidación de Argentina como un actor clave en el mercado energético regional. Este cambio estructural permite mitigar el impacto de las condiciones financieras globales más restrictivas.

Mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los precios internacionales, Argentina se posiciona en una situación de ventaja comercial. No obstante, el organismo advirtió que el escenario sigue siendo «fluido e incierto», y que el endurecimiento de las tasas globales representa un desafío para las economías emergentes.

Reservas en alza y cumplimiento de metas

El FMI valoró los esfuerzos por reconstruir las reservas del Banco Central (BCRA), destacando la adquisición de aproximadamente USD 3.500 millones en lo que va del año, con un ritmo de compra de USD 70 millones diarios.

Este fortalecimiento se suma al interés por los bonos en dólares del Tesoro en el mercado local, señales de una estabilización macroeconómica que el Gobierno busca consolidar a través de reformas estructurales, incluyendo la modernización del mercado laboral.

Kozack confirmó que las conversaciones con el equipo de Luis Caputo están «progresando» de manera adecuada. Se espera que el próximo desembolso de USD 1.000 millones se concrete en abril, tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente.

La comitiva argentina asistirá a las reuniones de primavera del FMI en Washington a mediados de abril para pulir los detalles del acuerdo y la consulta del Artículo IV, con el objetivo de elevar el Staff Level Agreement al directorio ejecutivo en las próximas semanas.