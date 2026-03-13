Ranking de inflación en América Latina: cómo quedó ubicada Argentina tras el dato de febrero 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el 12 de marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026 y con el 2,9%, consolidó a la Argentina como uno de los países que registró mayores aumentos de precios en América Latina.

El ranking regional de inflación ubicó muy cerca del país argentino a Venezuela, que mantiene una brecha significativa respecto a las otras economías del cono sur que presentaron, en su mayoría, cifras por debajo del 1%.

Argentina en el acumulado bimestral del año tuvo una variación de precios del 5,9% y interanual del 33,1%. Este escenario se da en un contexto donde, tras una desaceleración previa, la inflación local mostró una tendencia alcista que sostiene desde junio de 2015

El ranking de inflación de América Latina

El ranking de inflación compartido por el sitio Infobae reveló que este aún mantiene en la cima a Venezuela. Según los datos del Banco Central de Venezuela, la inflación de febrero fue del 14,60%, el acumulado del primer bimestre escaló al 51,90%.

Pese a que hubo ciertos periodos de estabilidad, la dinámica de precios en ese país no puede escapar de los dos dígitos mensuales lo que refleja grandes desequilibrios macroeconómicos.

Al país venezolano lo sigue Argentina que se ubicó en el segundo puesto con el 2,9%. La evolución del IPC de febrero estuvo impulsada por aumentos en servicios públicos y regulados, además del impacto estacional en ciertos rubros de consumo masivo.

Colombia se ubicó en el tercer escalón del ranking con una inflación mensual del 1,08% en febrero y un acumulado bimestral del 2,27%. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía enfrentó presiones por los precios de los alimentos y la indexación de contratos de arrendamiento, aún así mantuvo su tendencia entre los niveles más bajos respecto al año previo.

Brasil lo sigue en el cuarto puesto tras mostrar un IPC del 0,70% en febrero, con un acumulado bimestral del 1,03%. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el índice se vio influenciado por los costos de transporte y educación.

Perú registró una variación del 0,69%. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el acumulado de los primeros dos meses del 2026 alcanzó el 0,72%. El país logró mantener su estabilidad monetaria a pesar de las fluctuaciones en los precios internacionales de la energía.

Uruguay entró al ranking con el 0,35% y un acumulado anual del 1,27%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) uruguayo destacó que el país atraviesa un ciclo de estabilidad prolongado y resaltó que en periodos recientes el país alcanzó sus niveles de inflación interanual más bajos en siete décadas.

Ecuador por su parte reportó reportó una inflación del 0,21% y un 0,57% acumulado en el primer bimestre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de ese país reflejó niveles de variación de precios que se encuentran entre los más bajos de la región por la ausencia de expansión monetaria y a un consumo interno que mantiene una dinámica moderada.

Sigue Paraguay y Chile, ambos países reportaron una variación del 0% en el segundo mes de 2026. Paraguay acumula un 0,60% en el bimestre, según el Banco Central del Paraguay (BCP), y Chile registró un 0,40% en el mismo periodo.

Finalmente Bolivia fue el único país de la región que presentó una variación negativa de precios en febrero, con una deflación del -0,62%. Su acumulado bimestral se situó en el 0,68%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano vincula estos movimientos a la caída estacional en el precio de productos básicos de la canasta alimentaria y al sistema de subsidios vigentes que mantiene regulados los costos de la energía y los combustibles.

Gráfico realizado por Infobae

Con información de Infobae