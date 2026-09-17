La desocupación fue del 7,9% en el segundo trimestre del 2026: cuánto cayó la tasa de formalidad laboral

El mercado laboral argentino evidenció crecientes presiones en la búsqueda de ingresos durante el segundo trimestre de 2026. Según los datos oficiales del Indec, la desocupación alcanzó el 7,9%, representando un ligero incremento frente al 7,8% registrado en el primer trimestre del mismo año. En números absolutos, la cantidad de personas sin empleo en los 31 aglomerados urbanos medidos ascendió a 1.164.000, sumando casi 20 mil nuevos desocupados.

A la par de este fenómeno, la calidad estructural de los puestos de trabajo sufrió un deterioro que se reflejó en el sostenido avance del empleo no registrado. La tasa de informalidad laboral se ubicó en el 45%, lo que implica un incremento del 0,8%. En contrapartida, la proporción de empleo formal en la economía retrocedió de manera consecuente y cayó al 54,9% (-0,8%).

Cómo variaron los indicadores del mercado de trabajo

Al contrastar los datos del segundo trimestre de 2026 con los del primer trimestre, se observa que la tasa de actividad se incrementó al 48,9% (+0,3%). Esto indica que una mayor proporción de personas ingresó a ofrecer su fuerza laboral, alcanzando un total de 14,7 millones de individuos económicamente activos. En sintonía con este movimiento, la tasa de empleo mostró una leve suba, pasando al 45% (+0,2%). Esta variación demuestra que, junto con el aumento de la desocupación, también se generaron nuevas ocupaciones, elevando la cifra total de trabajadores de 13,4 a 13,5 millones.

Sin embargo, el salto en la ocupación estuvo fuertemente ligado a una mayor precarización de las condiciones de contratación. El índice de informalidad trepó del 44,2% al 45%, traccionado en gran medida por el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia dentro del sector informal, quienes pasaron de representar al 37,3% (+1,6%) del total de los empleos sin aportes jubilatorios.

La necesidad de sumar ingresos extra o de conseguir un trabajo de tiempo completo también quedó en evidencia al analizar la subocupación. Este indicador, que agrupa a quienes trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más, pasó al 11,5%, con una suba marginal del 0,4%. Dentro de este universo, la subocupación demandante, es decir, aquellos que además buscan activamente otro trabajo, subió del 7,5% al 8%.

Asimismo, la presión general sobre el mercado creció con fuerza, ya que el porcentaje de ocupados que buscan activamente un empleo alternativo o adicional aumentó al 16,9%, lo que significa un incremento del 1,1% con respecto al primer trimestre.

Por último, el impacto de estas variaciones no fue homogéneo a lo largo del territorio nacional. Mientras que a nivel general la desocupación subió apenas 0,1 puntos porcentuales, en los aglomerados del interior el incremento intertrimestral resultó mucho más pronunciado, trepando del 6,8% al 7,6%. Un caso que se destacó por su marcado deterioro fue el de la Patagonia, donde la tasa de desempleo creció de manera acelerada al escalar del 5% al 6,3% en un solo trimestre.

El impacto en los jóvenes y los sectores más afectados por la informalidad

Al analizar en detalle la composición de la desocupación, los datos oficiales revelan que los jóvenes son el grupo demográfico con mayores dificultades para insertarse y sostenerse en el mercado laboral.

En particular, las mujeres de entre 14 y 29 años resultaron ser las más golpeadas durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando una alarmante tasa de desempleo del 17,1%. Esta cifra representó un marcado salto frente al 15,5% que este mismo segmento había registrado en los primeros tres meses del año.

Por su parte, los varones de esa misma franja etaria mantuvieron niveles de desocupación sumamente elevados, ubicándose en un 14,6% de manera estable a lo largo de todo el semestre. En ambos casos, el desempleo juvenil superó ampliamente y hasta duplicó el promedio general nacional del 7,9%.

En cuanto al avance de la informalidad laboral, los cuentapropistas dentro de la tasa de informalidad treparon al 65,8% en el segundo trimestre del año.

En paralelo, la situación también resulta compleja para quienes trabajan en relación de dependencia, dado que la falta de aportes jubilatorios y derechos laborales afectó al 37,9% de los asalariados. Este escenario evidencia que la precariedad y la falta de cobertura atraviesan transversalmente tanto a quienes intentan generar sus propios ingresos como a una porción muy significativa del empleo tradicional.