Reglamentaron el RIMI: cuál es su diferencia con el RIGI, a qué actores está enfocado cada uno y para qué tipo de inversiones

El Gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una medida que busca potenciar las inversiones productivas de las pequeñas y medianas empresas. Se estableció mediante el Decreto 242/2026 publicado en el Boletín Oficial. Tiene diferencias importantes con el RIGI.

La norma estableció que las empresas tendrán hasta 2 años para poder llevar a cabo estas inversiones.

Diferencias entre el RIGI y el RIMI

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el RIGI y el RIMI. Una de sus diferencias radica en el tipo de inversiones que buscan promover cada una y en los actores económicos a los que están dirigidos.

El RIGI va enfocado para atraer grandes proyectos, generalmente vinculados a sectores estratégicos como energía o minería, en tanto, el otro apunta a inversiones de menor escala, por ejemplo, para productores locales y el desarrollo de pymes, según explicó Ámbito.

Otro punto es que mientras el RIGI ofrece principalmente estabilidad fiscal a largo plazo, el RIMI está pensando para incentivos más inmediatos, tales como la amortización en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA, explicó el medio de Buenos Aires.

También las diferencias se ven en el impacto que busca lograr cada una. El RIGI busca atraer grandes capitales, sobre todo internacionales,. El otro, apuesta más a múltiples inversiones medianas para fortalecer las cadenas de valor y promover generación de empleo, entre otros objetivos.

Los montos establecidos en el RIMI

Según informaron desde el Gobierno, el RIMI es una herramienta «estratégica diseñada para dinamizar el aparato productivo nacional y fortalecer la competitividad de las empresas en el país».

«Tiene como objetivos centrales promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, incrementar las exportaciones de bienes y servicios, y favorecer la creación de empleo genuino en todo el territorio», agregó.

Explicaron que es un régimen que incentiva las inversiones de Pequeñas y Medianas Empresas, siempre y cuando dichas inversiones alcancen el mínimo establecido por la norma: USD 150 mil dólares para las micro empresas; USD 600 mil para las pequeñas empresas; USD 3.5 millones para las empresas medianas tramo 1 y USD 9 millones para las medianas tramo 2. Según quedó establecido en la reglamentación, estos montos deberán computarse netos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Detallaron que las empresas tendrán hasta 2 años para poder llevar a cabo estas inversiones y a partir de allí contarán con un régimen de amortización acelerada de 2 años en el impuesto a las ganancias para los bienes incluídos en el régimen.

En la reglamentación recientemente sancionada, se especifica que este beneficio alcanza a los bienes de capital (BK) y a los bienes de informática y telecomunicaciones (BIT).