Renunció el CEO de Flybondi a menos de cuatro meses de asumir: la empresa opera con solo dos aviones

La crisis de Flybondi sumó un nuevo episodio con la renuncia de su CEO, Paz Lovisolo, quien dejó el cargo a menos de cuatro meses de haber asumido la conducción de la aerolínea. La salida se produjo en medio de un complejo escenario operativo y financiero que atraviesa la empresa, con vuelos suspendidos y pocas unidades al servicio.

Renunció el CEO de Flybondi: con solo cuatro meses, no se pudo solucionar los problemas administrativos

Según trascendió, Lovisolo continuará vinculada al grupo estadounidense COC Global Enterprise, accionista mayoritario de la compañía, donde seguirá desempeñándose como presidenta y asesora legal. Hasta el momento, la firma no informó quién ocupará su lugar.

La renuncia ocurre en un contexto de reiteradas cancelaciones de vuelos, reclamos de pasajeros y una reducción significativa de las operaciones. La situación generó incertidumbre sobre el futuro inmediato de una de las principales compañías de bajo costo del mercado aerocomercial argentino.

En las últimas semanas también se registraron otras salidas dentro de la estructura directiva de la empresa. Entre ellas se encuentran las de Lucía Ginzo, responsable de Asuntos Corporativos, y Federico Pastori, quien se desempeñaba como director Comercial.

Estos movimientos se suman al alejamiento previo de Mauricio Sana, uno de los principales referentes históricos de Flybondi, en el marco de una reorganización interna que busca reducir costos y sostener la operación.

Renunció el CEO de Flybondi: un problema más para la lista de la empresa

La compañía avanzó con un proceso de reestructuración que incluyó retiros voluntarios, despidos y reducción de personal en diferentes sectores. La medida generó tensiones laborales y reclamos vinculados a pagos pendientes.

Uno de los datos que más preocupa en el sector es el estado de la flota. Diversos informes indican que Flybondi se encuentra operando actualmente con apenas dos aeronaves, mientras que gran parte de sus aviones permanece fuera de servicio.

La reducción de la capacidad operativa impactó directamente en la programación de vuelos. No solamente la cancelación de servicio fue un problema económico, sino la mínima cantidad de unidades disponibles para cubrir los viajes.

En los últimos días, la empresa llegó a realizar apenas unas pocas operaciones diarias y debió cancelar numerosos servicios, afectando a miles de pasajeros en distintos destinos del país.