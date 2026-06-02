Un solo avión en servicio y vuelos suspendidos: Flybondi atraviesa complicaciones al inicio de junio

La crisis operativa de Flybondi volvió a quedar expuesta durante los primeros días de junio, luego de que la compañía llegó a operar con apenas un avión activo en el país, una situación que provocó una nueva ola de cancelaciones y complicaciones para miles de pasajeros.

De acuerdo con reportes del medio «Los Andes», una flota compuesta por 13 aeronaves, solo una se encontraba realizando vuelos regulares en territorio argentino, mientras el resto permanecía fuera de servicio por diferentes motivos operativos y contractuales.

Flybondi en crisis: cuáles son los problemas recientes de la empresa

Flybondi fue una de las empresas que impulsó el modelo de bajo costo en Argentina desde su llegada al mercado en 2018. Con el paso de los años logró convertirse en una de las principales transportadoras de pasajeros del país y llegó a competir directamente con otras aerolíneas low cost y con Aerolíneas Argentinas.

La compañía ya venía acumulando cuestionamientos por demoras, reprogramaciones y cancelaciones. Informes difundidos a comienzos de 2026 indicaron que más de la mitad de sus vuelos presentaron retrasos y que cerca del 20% registró algún tipo de incumplimiento operativo entre octubre de 2025 y enero de este año.

El medio aclaró que la empresa debió cancelar 12 vuelos programados, afectando a alrededor de 2.200 pasajeros en distintos puntos del país. A su vez el gobierno de Río Negro realizó una multa millonaria a la empresa por varios vuelos cancelados en Bariloche

Como consecuencia de esta situación, la empresa debió cancelar al menos una docena de vuelos en una sola jornada, afectando a pasajeros que tenían programados viajes de cabotaje e internacionales. Las interrupciones se suman a una larga serie de inconvenientes registrados durante los últimos meses.

Flybondi en crisis: cuál es el futuro incierto de la compañía y el problema financiero

Además de las dificultades para sostener la operación aérea, «Los andes» revelaron que la empresa enfrenta problemas financieros con la existencia de nuevos pedidos de embargo sobre cuentas bancarias de la aerolínea. Una situación que agrega incertidumbre al panorama económico de la firma.

Mientras intenta normalizar su funcionamiento, la aerolínea enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia. La capacidad para recuperar aviones, cumplir con la programación de vuelos y resolver los conflictos financieros será clave para determinar su futuro en el mercado aerocomercial argentino.

Los inconvenientes también repercuten en los usuarios. Durante los últimos meses se multiplicaron los reclamos de pasajeros por vuelos cancelados, cambios de itinerario y extensas esperas en distintos aeropuertos del país. Organismos de control iniciaron actuaciones para investigar los incumplimientos denunciados.

Sin embargo, la pérdida de regularidad en los servicios y los reiterados problemas operativos deterioraron su posición en el mercado. Diversos informes muestran que la compañía quedó rezagada frente a competidores que registraron índices significativamente menores de cancelaciones y demoras.

Con información de Los Andes