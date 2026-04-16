Bariloche recibió una inyección de $7.000 millones por el pago anual de tasas

El 30% de los contribuyentes de la tasa por servicios del municipio de Bariloche adhirieron al pago anual anticipado. Archivo

Las finanzas del municipio de Bariloche sumaron una inyección de unos 7.000 millones de pesos con el pago anual anticipado de la tasa por servicios retribuidos.

“El pago anual anticipado fue muy positivo, un 30% de las cuentas adhirieron”, puntualizó Gonzalo Lerra, secretario de Hacienda de la Municipalidad en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Ese porcentaje equivale a cerca de 20.000 contribuyentes que optaron por anticipar el pago de la tasa por servicios que ofrecía descuentos, de un universo de 63.507 cuentas de contribuyentes.

Según Lerra “casi que se duplica la recaudación del pago anual de 2025”.

El funcionario explicó que, si bien no se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal y tarifaria que tendría mayor impacto en las tasas, por el rechazo del Concejo Deliberante en diciembre pasado, los contribuyentes tuvieron aumentos porque se trata de una “fórmula polinómica” que tiene en cuenta la valuación fiscal y mejoras de propiedades que establece Provincia y el módulo fiscal municipal que se tomó en 373 pesos, que es el que rigió en el segundo semestre del 2025.

Lerra admitió que existieron reclamos por aumentos. Puntualmente indicó que se recibieron 170 consultas o reclamos que fueron respondidos -con la explicación de la fórmula polinómica- y solo en el caso de 17 contribuyentes se ajustaron.

El secretario de Hacienda dijo que los cambios en las valuaciones fiscales y mejoras que realizó la Agencia de Recaudación Tributaria de Provincia tuvieron un fuerte impacto en Bariloche, incluso más que en el propio impuesto Inmobiliario rionegrino que puso un tope de aumento del 31%.

En la ciudad hubo casos de hasta un 700% de incremento en la tasa que toma en cuenta la valuación de las propiedades.

Según los datos oficiales, en promedio la recaudación municipal tiene un nivel de cumplimiento del 64%, mientras que en diciembre de 2023 el nivel de recupero llegaba solo al 40%.

Este cambio, según Lerra se generó con una insistencia y cambio de metodología de notificación de deuda, que además sumó la utilización de sistemas de billeteras virtuales que advierten al usuario la fecha de pago próxima de sus servicios o impuestos una vez que utilizan ese sistema para abonar.

Los datos públicos de ingresos municipales, dan cuenta que en enero y febrero de 2026 el municipio recaudó 14.289 millones de pesos de su jurisdicción con distintos tributos (incluyendo la tasa comercial), multas y otros conceptos; y 17.081 millones de pesos fueron de jurisdicción provincial (coparticipación y regalías).

También, desde el inicio de la gestión del intendente Walter Cortés se realizó un trabajo de actualización de la base de datos de contribuyentes y pasó de unos 50.000 a los 63.507 actuales. Esa diferencia se dio por la inclusión en los registros de barrios nuevos (y no tan nuevos) que no estaban en el sistema y por lo tanto no pagaban tasas por las propiedades.

Por dar un ejemplo, entre julio del año pasado y marzo de 2026, se ingresaron al sistema ocho barrios que no estaban incluidos y no pagaban la tasa por servicios, como el caso de Frutillar Norte que sumó 205 cuentas, Altos del este que agregó 319 contribuyentes o las 35 Hectáreas que incluyó 413.

Hacienda prepara ahora un plan de regularización de deuda que presentará en los próximos meses.