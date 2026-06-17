Respaldo histórico para el Gobierno: el BID confirmó la garantía de US$ 550 millones para pagar deuda

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio luz verde a una garantía de hasta 550 millones de dólares destinada a la Argentina, con el propósito de mejorar el acceso del país a los mercados de capitales. Según informó el propio organismo internacional, esta medida representa un hito, ya que es la primera vez que el BID le otorga una asistencia de este tipo al país sudamericano.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la entidad, este aval estratégico le permitirá al Gobierno nacional movilizar hasta 1.200 millones de dólares en financiamiento privado. Este importante ingreso facilitará la llegada de recursos internacionales clave para el esquema económico de la gestión actual.

En ese sentido, desde el BID explicaron que el apoyo financiero busca “mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI”.

Parte de un plan de financiamiento mayor: la garantía se suma a la aprobada por el Banco Mundial

La garantía confirmada este miércoles ya había sido anticipada en abril, cuando el Grupo BID proyectó un esquema de asistencia para la Argentina que podría superar los US$ 7.200 millones durante 2026. Ese monto incluye más de US$ 5.000 millones en operaciones con el sector público, entre las que se contaba la garantía ahora aprobada, además de un aporte adicional de BID Invest, el brazo de financiamiento privado del grupo, que estima movilizar inversiones por alrededor de US$ 2.200 millones a lo largo del año.

El esquema anunciado en abril implicó un aumento respecto del año anterior, cuando el Grupo BID había aprobado operaciones por cerca de US$ 5.000 millones en total. En ese momento, el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, había señalado que la entidad acompañaría el proceso argentino “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”.

La aprobación final de cada tramo del paquete quedó sujeta, en su momento, a la decisión de los directorios de los distintos organismos que integran el grupo, paso que se fue cumpliendo de manera escalonada en las últimas semanas.

El anuncio del BID llegó un día después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran un paquete de garantías por US$ 2.000 millones para la Argentina, orientado a cubrir el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

Ambas decisiones se dieron en un contexto de baja del riesgo país, que pasó de los 520 puntos básicos registrados en abril a 425 puntos básicos al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años. La mejora se explica, entre otros factores, por la suba de la calificación de la deuda argentina por parte de Standard & Poor’s, que pasó de CCC+ a B-, y por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales”.

Las garantías de organismos multilaterales forman parte de la estrategia financiera que el equipo económico presentó ante el FMI para cerrar el programa correspondiente a este año. El viceministro de Economía, José Luis Daza, había explicado semanas atrás que esa estrategia contemplaba préstamos respaldados por garantías del BID, el Banco Mundial, MIGA y, posiblemente, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según trascendió, el CAF podría sumar a fines de julio una garantía adicional de entre US$ 250 y US$ 500 millones, lo que completaría el esquema de respaldo multilateral previsto para 2026.

Doble foco: además de pagar deuda, habrá fondos para seguridad

Más allá del impacto macroeconómico y el respiro financiero, el destino de los fondos tendrá un objetivo operativo muy específico. El financiamiento se canalizará hacia el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un amplio conjunto de reformas impulsadas por la administración gubernamental para hacerle frente a los delitos vinculados directamente con las grandes organizaciones criminales.

Al detallar los alcances prácticos de esta inyección de capital en materia de seguridad, el documento del organismo multilateral subrayó que el proyecto pretende “fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito”.

Toda esta estructura de trabajo se enmarca dentro de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, un proyecto que incluye un enfoque integral y un programa basado estrictamente en resultados medibles.

El objetivo final es potenciar sustancialmente las capacidades operativas de las fuerzas federales de seguridad y optimizar las tareas de inteligencia criminal. Para justificar la urgencia y el respaldo a estas políticas en territorio argentino, el BID concluyó su diagnóstico exponiendo una estadística contundente: “El costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del PIB, superando el promedio regional”.

Fuente: Infobae.