Viedma suma siete nuevas campanas de reciclaje: dónde estarán y cómo es el mapa actual

Viedma renovará las campanas de reciclaje y triplicará su capacidad de acopio. Foto: Marcelo Ochoa (archivo)

Viedma renovará parte de sus puntos de acopio de materiales reciclables con la incorporación de siete nuevas campanas, de 3 metros cúbicos de capacidad cada una. Según informó el Municipio, las unidades permitirán triplicar la capacidad de acopio respecto de las campanas actuales.

El secretario de Servicios, Espacio Público y Ambiente, Juan Ignacio Casadei, explicó que la primera etapa estará concentrada en la renovación de las campanas ubicadas principalmente en la costanera y en sectores céntricos de Viedma.

Las campanas que se encuentren en buen estado serán trasladadas a otros sectores de la ciudad, que serán definidos por el Municipio, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio.

La incorporación forma parte del fortalecimiento del sistema de recolección de materiales reciclables, que actualmente también cuenta con siete módulos distribuidos en Viedma. Tanto las campanas como los módulos forman parte del mismo servicio y son recolectados en el mismo operativo.

Un sistema de carga más ágil

Las nuevas campanas cuentan con un sistema de carga bilateral, que permite levantarlas y vaciarlas mediante una pluma instalada en un camión especialmente preparado para esa tarea.

De esta manera, la operación requiere una menor intervención manual por parte de los trabajadores y permite agilizar la recolección.

Desde el Municipio señalaron que la renovación busca mejorar la dinámica del servicio y generar puntos de acopio más limpios y ordenados en distintos sectores de Viedma.

Dónde están los puntos de reciclaje

🟢 Puntos verdes: Estaciones de Reciclaje de Viedma.

🟡 Puntos amarillos: Campanas Amarillas de Viedma.