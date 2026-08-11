Terremoto de 7,4 en Colombia: un volcán emitió cenizas y gases generando complicaciones en un aeropuerto

La Aeronáutica Civil ordenó el cierre del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, debido al riesgo que representa la ceniza para la navegación aérea. (Foto: gentileza)

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca al suroeste de Colombia, registró una emisión de cenizas y gases que encendió las alarmas de las autoridades locales. La estructura volcánica se encuentra en estado de alerta naranja desde finales del mes pasado debido al riesgo latente de erupción, impulsando un monitoreo constante sobre la zona.

Según el comunicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento no estaría vinculado directamente por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte del país.

Terremoto de 7,4 en Colombia: el volcán provocó complicaciones en el sistema aéreo

Ante el peligro potencial que representan la ceniza y los gases para la navegación aérea, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) ordenó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. Las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para informarse sobre reprogramaciones e itinerarios.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé presenta un incremento progresivo en su energía sísmica y en la temperatura de sus emisiones. Entre los principales componentes gaseosos detectados en las columnas eruptivas destacan el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, factores que incrementan la alerta en la región.

Las complicaciones en la red de aviación colombiana se sumaron al cierre de otras siete terminales aéreas en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia, las cuales sufrieron daños materiales tras el sismo. Esta coincidencia de eventos naturales generó una alta presión sobre los sistemas de transporte y atención de emergencias en el suroccidente del país.

El SGC descarta relación entre el terremoto de 7,4 y la actividad volcánica en Colombia

Esta emergencia en el transporte aéreo coincidió con un potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, dejando un saldo de víctimas mortales y afectaciones estructurales. Sin embargo, el SGC descartó categóricamente cualquier relación directa entre el movimiento telúrico cuyo epicentro se localizó en el Chocó y el fenómeno volcánico, catalogándolos como eventos naturales independientes.

Aunque su última gran erupción ocurrió en marzo de 1977, el lugar presentó cambios paulatinos y variaciones en su comportamiento sísmico de forma constante desde 2021.

Con información de Flamedia