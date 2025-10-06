Reunión clave en Washington: Luis Caputo y Scott Bessent negocian para sostener la economía y las reservas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este lunes su primer encuentro con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Washington, en medio de la expectativa por la ayuda financiera prometida por Donald Trump al Gobierno de Javier Milei. El objetivo del encuentro es evitar un desplome del peso, sostener el programa de ajuste y minimizar riesgos sobre las elecciones de medio término.

Caputo se encuentra en la capital estadounidense desde el sábado, acompañado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas, informó Infobae.

«Me complace dar la bienvenida a Luis Caputo y a la delegación argentina al Tesoro de los Estados Unidos. Durante su estadía en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina», escribió Bessent en su cuenta oficial de X.

La Secretaría del Tesoro estadounidense, que controla el Fondo de Estabilización Cambiaria, contempla distintas herramientas de apoyo financiero: compra de bonos argentinos en dólares, otorgamiento de un crédito stand-by, adquisición de deuda pública en mercados primario o secundario, y un swap por USD 20.000 millones. Sin embargo, Bessent aclaró días después que «no estamos poniendo dinero en Argentina», en declaraciones a CNBC, y el Gobierno argentino mantiene un fuerte hermetismo sobre las negociaciones.

Durante las próximas horas, también podría concretarse un encuentro con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que acordó un programa con Argentina en abril y otorgó un waiver tras el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Mercado cambiario bajo presión

La reciente evolución del mercado cambiario refleja la tensión generada por la intervención directa del Gobierno para sostener la cotización del dólar, a pocas semanas de las elecciones. En tres jornadas hábiles, el Tesoro liquidó cerca de la mitad de las divisas acumuladas tras la baja temporal de retenciones al sector agroexportador, unos USD 950 millones sobre USD 2.228 millones captados previamente, según estimaciones de consultoras privadas.

De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), el tipo de cambio oficial se mantuvo estable en $1.424,5 durante tres días consecutivos gracias a una intervención sostenida del Estado. La consultora detalló que el Tesoro vendió USD 237 millones en la última jornada hábil; el jueves se registraron montos menores y el miércoles, un volumen superior de USD 513 millones. “Esta estabilidad no responde a una menor demanda, sino a la firme intervención oficial”, indicó PPI.

El sector agroexportador quedó prácticamente fuera del mercado, lo que elevó la necesidad de intervención estatal. El Gobierno utilizó recursos provenientes de la eliminación temporal de retenciones, que permitió captar USD 2.228 millones, aunque ese colchón se agotó rápidamente. Según Wise Capital, «el Gobierno, después de haber acumulado algo más de USD 2.200 millones de los USD 7.100 millones que dejó el campo, se vio en la necesidad de contener la cotización y lleva vendidos aproximadamente USD 950 millones».

Econviews describió la situación como un Ejecutivo «en modo supervivencia y asumiendo riesgos que pueden hipotecar el futuro». La consultora destacó que gran parte de los recursos obtenidos del beneficio a la agroexportación se utilizaron en intervenciones cambiarias, lo que contradice los compromisos asumidos con el FMI y el Tesoro estadounidense.

«La apuesta es llegar a las elecciones sin una devaluación brusca que ponga en riesgo la obtención de una tercera parte de los legisladores, clave para sostener vetos», advirtió Econviews. Frente a la presión cambiaria, el Tesoro profundizó la venta de dólares, así como de instrumentos dólar-linked y futuros, lo que incrementa los costos de mantener el tipo de cambio estable hasta el 26 de octubre.