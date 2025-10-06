JP Morgan desplazó a la Argentina de su índice más estricto de bonos emergentes: qué implica para el cálculo del riesgo país

El banco de inversión JP Morgan decidió remover a la deuda soberana argentina de su principal índice de bonos emergentes, el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), utilizado internacionalmente para medir el riesgo país en tiempo real.

La decisión, que no fue comunicada oficialmente por la entidad ni acompañada de una explicación pública sobre los criterios aplicados, implica un cambio relevante: el riesgo país dejará de actualizarse minuto a minuto y pasará a hacerlo una vez por día, con los datos de cierre del índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), donde los bonos argentinos fueron reubicados, informó Infobae.

Según confirmaron fuentes del mercado financiero, desde el 30 de septiembre JP Morgan interrumpió la publicación del subíndice EMBI+ Argentina. La información fue corroborada también por el servicio financiero LSEG, que informó que dejó de recibir datos en tiempo real sobre ese instrumento a partir de esa fecha.

«Después de la remoción de Argentina del índice EMBI+ como parte del rebalanceo de fin de mes de septiembre, la fuente dejó de contribuir con datos para el instrumento consultado», comunicó LSEG.

Voceros del banco de inversión evitaron hacer comentarios, pero fuentes con conocimiento de los procedimientos internos explicaron que la decisión podría estar vinculada a los requisitos de antigüedad de los bonos incluidos. Las emisiones soberanas argentinas actuales datan de septiembre de 2020, tras la reestructuración de deuda de ese año, y ya habrían superado el límite de cinco años que exige el EMBI+.

Un cambio técnico con impacto en los mercados

El riesgo país argentino —referencia habitual para evaluar la confianza de los inversores— se medía hasta ahora mediante el EMBI+, que actualizaba de forma continua el diferencial entre los bonos locales y los del Tesoro de Estados Unidos. Con la exclusión, esa referencia se vuelve menos dinámica, lo que puede afectar la frecuencia y disponibilidad pública de los datos utilizados por analistas, medios y operadores financieros.

“No miren más el EMBI+”, advirtieron a este medio desde una fuente cercana a JP Morgan.

En la práctica, los bonos argentinos seguirán siendo parte de la familia de índices de deuda emergente de JP Morgan, pero dentro de un segmento más amplio y menos exigente, el EMBI Global Diversified (EMBIGD), que incluye tanto títulos soberanos como cuasi-soberanos, con requisitos de liquidez y tamaño más flexibles.

Qué cambia entre los distintos índices de JP Morgan

El EMBI+ es el índice más riguroso de la serie: solo considera bonos soberanos emitidos en dólares bajo legislación extranjera, con un mínimo de USD 1.500 millones en circulación por emisión y al menos USD 10.000 millones por país en el universo del EMBI Global. Además, aplica filtros de liquidez y tamaño más estrictos.

El EMBI Global amplía el espectro e incorpora bonos provinciales o de empresas estatales, mientras que el EMBI Global Diversified —donde se ubica ahora Argentina— distribuye los pesos de cada país para evitar concentraciones excesivas. Ambos son más flexibles y mantienen criterios de elegibilidad menos restrictivos que el EMBI+.

Por qué importa para la Argentina

El EMBI+ es la referencia principal para los inversores globales que colocan capital en deuda emergente. Su cálculo sirve de base para los fondos pasivos (ETF) que replican la evolución de estos bonos, y la diferencia de rendimiento con los títulos del Tesoro de Estados Unidos define el riesgo país, una de las variables financieras más observadas del país.

Por ejemplo, si un bono argentino rinde 12% anual y un bono norteamericano lo hace al 4%, la brecha de 8 puntos porcentuales (800 puntos básicos) es lo que se conoce como riesgo país.

Con el nuevo esquema, esa medición seguirá existiendo, pero será menos transparente y menos inmediata. Los operadores del mercado y los analistas económicos deberán recurrir a fuentes privadas o cierres diarios, en lugar de contar con un monitoreo en tiempo real como hasta ahora.