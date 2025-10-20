Río Negro: estudio reveló una nueva zona a explorar en Amarillo Grande

Blue Sky, que opera en Río Negro a través de subsidiaria Ivana Minerales, completó un estudio geofísico dentro de proyecto minero de uranio-vanadio Amarillo Grande, cerca de Valcheta, que dio resultados prometedores.



El estudio “ha delineado una anomalía de cargabilidad de 1400 metros de ancho en el objetivo Ivana Gap, aproximadamente entre 30 y 60 metros bajo la superficie”, indicó la firma canadiense en un comunicado de prensa, que lleva la firma Nikolaos Cacos, CEO de la empresa.



La zona donde se realizó el estudio, conocida como Ivana Gap, como un área clave para la exploración de seguimiento.

«Mineralización que se extiende al norte del yacimiento Ivana»



Cacos indicó que “el nuevo estudio ET destaca una anomalía intrigante que sugiere que podríamos encontrar mineralización que se extiende al norte del yacimiento Ivana en esta área. Esperamos probar este objetivo prospectivo en nuestra próxima fase de perforación exploratoria”.



El objetivo del estudio fue refinar los objetivos de perforación. Los resultados de este informe geofísico servirán de guía para parte de un próximo programa de perforación diamantina, actualmente en planificación, cuyo inicio está previsto para el cuarto trimestre de 2025.



La empresa Ivana Minerales es una sociedad entre la canadiense Blue Sky y Corporación América, el grupo del empresario argentino Eduardo Eurnekian.



Dentro del programa de inversiones que presentó en su momento Blue Sky ante las autoridades provinciales de Río Negro, en la etapa exploratoria indicó que se van a invertir 35 millones de dólares.

Para la segunda etapa de construcción y puesta en marcha de la mina, los fondos serían de aproximadamente 160 millones de dólares. En esta etapa es clave el aporte que realizará Corporación América.

Qué es el depósito Ivana



El depósito de uranio Ivana forma parte de un bloque mayor conocido como Amarillo Grande, cuya potencialidad se viene evaluando hace dos décadas y tiene la particularidad que el mineral se extraería en una mina a cielo abierto como en una cantera, ya que el uranio está cerca de la superficie. El vanadio que también se sacaría se utiliza en la producción de acero.



El depósito mineral está ubicado a 25 kilómetros al norte de Valcheta y es considerado uno de los proyectos más avanzados de uranio y vanadio del país.



Según las estimaciones realizadas, se cree que tiene potencial para un minado y procesamiento de bajo costo, sobre un corredor de uranio identificado que tiene una extensión de 145 kilómetros.