La estrategia 2028: por qué Javier Milei recalculó los tiempos económicos y selló un pacto con los gobernadores

El presidente Javier Milei expuso ante inversores en París durante la Argentina Week, donde proyectó el despegue económico hacia 2028 supeditado a su reelección. (Foto: Presidencia)

El paso de la delegación nacional por el Argentina Week en París funcionó como el escenario para sellar los plazos del plan oficial y ordenar el tablero de cara al mediano plazo. Ante empresarios europeos, Javier Milei afirmó que «el 2028 va a ser el mejor año de la historia argentina si me reeligen«, postergando las expectativas de bonanza para un eventual segundo mandato.

En paralelo, el mandatario desplegó una agenda política a puertas cerradas con los gobernadores que integraron la comitiva, entre ellos Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro. El objetivo: consolidar un acuerdo pragmático que garantice la estabilidad jurídica para las inversiones y asegure gobernabilidad.

El periodista especializado en economía, Pablo Wende analizó en RÍO NEGRO RADIO este cambio de horizonte y advirtió que el oficialismo comenzó a «correr el arco» de la reactivación: «El año pasado te hablaban del despegue inmediato; después vino Caputo y dijo que venían ‘los 18 mejores meses del gobierno’. Ahora lo tenés al Presidente en una suerte de sincericidio diciendo que el 2028 va a ser un año espectacular».

Por qué Javier Milei saltea el 2027: incertidumbre electoral y freno a las inversiones

Para Wende, la decisión de saltear el 2027 responde a que será un año condicionado por las elecciones presidenciales. «Lo que dice Milei es: ‘Esto va a estar espectacular una vez que nos saquemos de encima el fantasma del kirchnerismo‘», graficó.

En esa línea, el analista explicó que la economía operará bajo una actitud de cautela que limitará el crecimiento: «Está todo medio frenado porque no se sabe qué va a pasar en las elecciones. El tipo que tiene que invertir 10 o 20.000 millones de dólares en Argentina dice: ‘Espero’. Seis meses más o menos no le cambian nada».

A ese freno en las decisiones empresariales se sumará el comportamiento de los ahorristas. «La gente se quiere dolarizar y no consume, entonces la posibilidad de que la economía tenga un buen 2027 es muy baja», sostuvo.

Además, el especialista remarcó que el Gobierno no recurrirá a medidas de estímulo tradicionales: «Tampoco va a haber ‘plan platita’. No va a haber gran emisión de pesos por todos lados y eso va en contra de una recuperación de corto plazo».

El acuerdo en París: qué negocian Figueroa, Weretilneck y las provincias con Nación

El viaje a Europa también dejó definiciones hacia el interior de la política argentina. Wende reveló que, lejos de sus discursos confrontativos habituales, Milei mostró otra cara frente a los mandatarios provinciales.

«Con los gobernadores estuvo muy negociador, fue otro Milei, muy comprensivo a puertas cerradas. Se da cuenta de que tiene que negociar sí o sí con el PRO y con los gobernadores», analizó Wende en su columna.

La necesidad de entendimiento es mutua. Mandatarios como Figueroa y Weretilneck buscan asegurar la continuidad de proyectos clave como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el desarrollo del GNL en Río Negro, mientras cuidan sus propios esquemas distritales.

«A ellos les interesa su reelección, cada gobernador en lo suyo. ¿Cuál fue el acuerdo con Milei? ‘Che, yo te apoyo, pero no me molestes; vení con un candidato muy débil o vení directamente atrás mío'», remarcó el analista.

En este marco, Wende citó la postura de aliados como el mendocino Alfredo Cornejo, quien planteó que, con una coalición política amplia que sume al PRO, a radicales no kirchneristas y a gobernadores independientes, «Milei puede ganar en primera vuelta».

Polarización con Axel Kicillof y el bolsillo de la clase media como termómetro electoral

Al analizar la disputa política hacia adelante, Wende señaló que la polarización extrema traba a los principales dirigentes en sus extremos.

«Tanto Kicillof como Milei no se mueven. Antes los candidatos se iban más al centro a buscar al indeciso; ahora no lo hacen. Milei entiende que si va al centro no va a ganar un solo voto y va a perder votos propios porque la gente se va a desencantar», evaluó.

Sin embargo, el desenlace no dependerá únicamente de los núcleos duros, sino del humor social. «La clase media va a tener una voz muy importante, que es la que peor la ha pasado con el gobierno de Milei en estos años, es la más sufrida», advirtió.

Para concluir, el periodista diferenció la situación patrimonial del poder de compra cotidiano: «No importa que le digan ‘tu sueldo es el doble en dólares, no te quejes’. Si no me alcanza para llegar a fin de mes porque el aumento de tarifas me mató, es lo mismo. Ese electorado es el que va a ser muy importante para volcar la elección para un lado o para otro».

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