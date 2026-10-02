Daniel Osvaldo puso en venta su casa: cómo es el chalet de 500.000 dólares

En medio de las noticias sobre su estado de salud, se conoció que Daniel Osvaldo puso a la venta su propiedad de Lomas de Zamora. El chalet tiene cuatro niveles, ascensor, pileta, quincho y más de 300 metros cuadrados cubiertos.

Mientras Daniel Osvaldo continúa atravesando un delicado momento de salud, una decisión vinculada a su patrimonio volvió a ponerlo en el centro de la atención: el exfutbolista puso en venta la casa que posee en Lomas de Zamora, una importante propiedad cuyo precio alcanza el medio millón de dólares.

Según informó La Nación, la vivienda fue publicada por una inmobiliaria de la zona y está ofrecida por 500.000 dólares. Se trata de un chalet de categoría, con 317 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 360 metros cuadrados, distribuido en tres plantas y un subsuelo. La propiedad había sido retasada.

Cómo es la casa que Daniel Osvaldo puso en venta

Uno de los aspectos que más llama la atención de la propiedad es su tamaño y la cantidad de comodidades. Cuenta con tres dormitorios, uno de ellos en suite, cuatro baños, más de cuatro ambientes y un ascensor que conecta los diferentes niveles.

La fachada mantiene un estilo clásico, con ladrillos a la vista, techo a dos aguas y un ingreso con columnas. La entrada principal tiene pisos cerámicos rústicos y una puerta doble de madera maciza, mientras que los ventanales incorporan vitrales.

En la planta principal se encuentra un amplio living con hogar a leña y pisos de madera entarugada. También dispone de escritorio, biblioteca y un comedor con salida directa hacia una galería exterior.

La cocina está integrada a un comedor diario y desde ese sector se puede acceder tanto al subsuelo como a los niveles superiores.

Ascensor, pileta y quincho: los detalles del chalet de Daniel Osvaldo

En el segundo nivel están ubicados los tres dormitorios, a los que se puede llegar por una escalera de madera o utilizando el ascensor. Las habitaciones poseen placares empotrados y una de ellas cuenta con balcón hacia el frente.

Más arriba aparece una buhardilla, donde se encuentran la sala de máquinas, los tanques de reserva de agua y otro espacio de guardado.

El subsuelo, en tanto, incluye lugar para vehículos y un sector destinado a quincho, equipado con cocina, baño completo y lavadero.

El exterior es otro de los puntos destacados de la propiedad: el jardín cuenta con pileta y un galpón de guardado con baño auxiliar. Incluso uno de los baños principales de la vivienda posee hidromasaje.

La venta de la casa generó preocupación en el entorno de Osvaldo

La decisión de poner el inmueble en el mercado trascendió inicialmente en LAM, donde Ángel de Brito contó que la situación habría despertado inquietud entre algunas de las exparejas del exjugador.

Según explicó el conductor, la preocupación estaría relacionada con la situación patrimonial de Osvaldo y reclamos por cuotas alimentarias. Se trata, en este caso, de información atribuida al periodista y no de una explicación brindada públicamente por el exfutbolista sobre los motivos de la venta.

En el mismo programa también se afirmó que Osvaldo tendría otros inmuebles a su nombre, en medio de las versiones que circularon durante los últimos días sobre su situación económica.

Hasta el momento, Daniel Osvaldo no explicó públicamente por qué decidió desprenderse del chalet.

La venta se conoció en medio de su internación

La noticia sobre la propiedad trascendió mientras el exdelantero de Boca y la Selección argentina permanece bajo atención médica por un derrame pleural asociado a un cuadro infeccioso.

Su familia salió durante los últimos días a llevar tranquilidad y desmintió algunas de las versiones que circularon sobre las razones de su internación.

En ese contexto, la aparición en el mercado de su casa de Lomas de Zamora sumó un nuevo foco de atención alrededor de Osvaldo: un chalet de cuatro niveles, con ascensor, pileta y 317 metros cuadrados cubiertos que se ofrece por 500.000 dólares