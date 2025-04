«No a la carne argentina»: la defensa de una funcionaria de Donald Trump a los aranceles en Estados Unidos

“Vamos a poner a Estados Unidos primero, no a la carne de Argentina”, aseguró este jueves la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en medio del revuelo provocado por la suba de aranceles decidida por Donald Trump.

“No hay nadie que vaya a luchar con más ahínco, con más inteligencia o de forma más estratégica” que Trump, dijo Rollins en una entrevista y aseguró que desde el sector ganadero le informaron que apoyan la iniciativa del presidente republicano.

«Recién escuchaba a un pescador y a un ganadero decir que están con el presidente, que entienden su visión, que dicen que esto va a ser mejor para las familias”, detalló.

«Vamos a priorizar a los Estados Unidos: no a China, no a India, no a la carne de Argentina, ni a los lácteos de Canadá; sino que al país primero», sentenció.

Por otra parte, Rollins dijo que la gente eligió a este presidente «disruptivo» y que incluso los Estados pendulares lo votaron.