Santiago Bulat: “El tipo de cambio paralelo tiene margen para seguir subiendo este año”

La Expo EFI Week Online y el Congreso Económico Argentino tuvieron su edición 2022 esta semana. Santiago Bulat, uno de los economistas que fue moderador en el debate entre los especialistas, dialogó con PULSO y brindó su perspectiva respecto al delicado momento que atraviesa el gobierno y la economía nacional, con incertidumbre en el mercado de deuda en pesos, alta inflación, y dólar subiendo.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las impresiones que recogió entre los especialistas durante la Expo EFI?

RESPUESTA: El primero signo distintivo es la cantidad de inscriptos para escuchar hablar de economía, y eso es muy bueno. Lo segundo es que a los cripto speekers de este año se los nota más golpeados. Pero también hay muchas empresas que manifiestan oportunidad en medio de la crisis, con la posibilidad de trabajar con clientes del exterior. En cuanto a las inversiones, si bien se resalta el caos en el que vive Argentina, la mayoría coincide en que el resto del mundo está muy tenso, y eso complica encontrar alternativas para invertir y lograr que los flujos de fondos se queden en nuestro país y no quieran salir a alternativas menos riesgosas.

P: ¿Qué queda luego de las últimas dos semanas de incertidumbre financiera?

R: Lo primero a resaltar es que el canje que se llevó a cabo en la semana previa al mega vencimiento, incluyó principalmente a los organismos del sector público. Eso permitió relajar la meta de refinanciación a la semana siguiente. Pero luego el Banco Central empezó a operar comprando títulos en el mercado secundario. Eso en definitiva inyecta pesos de manera indirecta. Si bien no es asistencia monetaria directa al Tesoro, sigue siendo emisión. Es cierto que la licitación terminó bien, pero también que fue gracias a la ayuda del canje primero y del Banco Central después. Me atajaría antes de decir que ya volvió la normalidad en cuanto a la curva de financiamiento en pesos.

P: ¿Se acorta la curva de vencimientos en pesos?

R: Efectivamente. Lo que vemos es que en septiembre hay una gran cantidad de vencimientos, ese mes se juega una partida importante. No tengo dudas de que el canje empezará antes, y que habrá estrategias para relajar esos vencimientos. Pero si se observa la curva de vencimientos al día de hoy, septiembre es un punto importante. La meta de reservas ya viene un poco pálida, y para esa época del año puede complejizarse todavía un poco más.

La decisión que debe tomar la oposición hoy es llevar cierta certidumbre o alejarse y que sea lo que sea. Empieza a acercarse un punto de la actual gestión en que las decisiones de hoy tienen repercusión en el ex post.

P: ¿Qué opina de la dinámica del dólar?

R: Ex post todos los economistas decimos esto. Pero el salto en el precio del dólar era algo que iba a suceder. Si uno sigue la cotización del tipo de cambio solidario (oficial más impuestos), en general le pone una especie de piso a lo que sucede con el resto de las cotizaciones. Cuando el Banco Central comenzó a emitir fuerte para asistir al Tesoro, ya intuíamos que era muy raro que el Blue no se moviera. Creo que es difícil que baje luego de este salto. Pero además llega la época más difícil del año, en la que hay menos oferta de divisas. Tengo entendido que una de las medidas que se estudia es que a la hora de viajar ya no sea cambio de pesos a dólares, sino que sea caja de ahorro en dólares directamente. Pero eso conlleva una ley detrás, lo cual frena la medida hasta el momento.

P: ¿Tiene margen para seguir subiendo el Blue?

R: Yo creo que sí. En 2020 el paralelo tocó un techo de $195 en octubre. Ese tipo de cambio corregido por inflación y canasta de monedas del resto del mundo, y llevado a precios de hoy, sería un dólar de $400. Era un tipo de cambio que en ese momento nos parecía altísimo, y que a fuerza de intervenciones luego bajó y se estacionó en $160. Pero es evidente que un camino para recorrer entre el precio actual y los $300, no se puede negar con los datos de hoy. Es bastante factible que suceda en el no tan largo plazo.

P: ¿Influye el rol de la oposición en la dinámica de las variables?

R: Creo que en cuanto a la deuda en pesos, la oposición jugó un rol. Hubo diferentes papers movilizados desde la oposición advirtiendo que los vencimientos en pesos eran imposibles de pagar. La decisión que debe tomar la oposición hoy es llevar cierta certidumbre o alejarse y que sea lo que sea. Sucede que empieza a acercarse un punto de la actual gestión en que las decisiones de hoy tienen repercusión en el ex post. Es una situación similar a la de fines de 2019, cuando post PASO el riesgo país se disparó e impactó en la nueva gestión. Aun no estamos en ese punto, pero comienza a acercarse. Creo que hoy prima la idea de trabajar para que la economía no explote.

P: ¿Le conviene a la oposición un golpe de mercado que reacomode los precios relativos?

R: Es el gran interrogante que circula dentro de la oposición. Se reflexiona acerca de si es conveniente que la crisis actual sea realmente divergente para la economía argentina, y que ello abra la puerta a cambios radicales, como sucedió en 1989 o en 2001. ¿Las grandes reformas solo se pueden llevar a cabo en medio de una mega crisis? Bueno, esa es la gran pregunta. Creo que hoy prima en la oposición la idea de trabajar para que la economía no explote. De todas maneras estamos en medio de un equilibrio frágil, donde la macroeconomía es un monstruo gigante al que no le podes pelear. Se puede tapar el sol con la mano por un tiempo, pero si el escenario es que no podes recomponer reservas sin que el FMI te asista, el déficit sigue subiendo, y el mercado no te quiere renovar la deuda, es muy difícil que la inflación no termine siendo la que ajuste todo este proceso.

PERFIL

Santiago Bulat es Licenciado en economía (Universiad de Buenos Aires) y Magister en finanzas (UCEMA).

Se desempeña como Economista asociado a Invecq Consulting y es Economista Jefe de IDEA, desde donde condujo la elaboración de una propuesta de tres medidas concretas para la generación de empleo registrado.

Es columnista en el matutino La Nación y en el canal de televisión La Nación +.